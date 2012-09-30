ایران قهرمان مسابقات دوچرخه سواری بین المللی برونئی شد

به گزارش خبرنگار مهر از بندر سری بگاوان ، این دوره از مسابقات با همت وزارت فرهنگ ، ورزش و جوانان برونئی در 5 مرحله جمعا بطول 600 کیلومتربا حضور 19 گروه تیمی مختلف از کشورهای مختلف از روز چهارشنبه گذشته در بندر سری بگاوان پایتخت برونئی آغاز شد.

مسابقات بین المللی دوچرخه سواری برونئی امروز با نتایج برترتیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقام نخست و همچنین مقام انفرادی نخست برای رکاب زن کشورمان حسین عسگری بکار خود پایان داد.

تیم پتروشیمی تبریز سال گذشته نیز توانسته بود مقام اول تیمی این مسابقات را از آن خود کند.حسین عسگری، حسین ناطقی ، سعید صفرزاده ، امیر کلاهدوز ، رامین ملکی و حسین علیزاده اعضای اصلی تشکیل دهنده تیم کشورمان می باشند وعلیرضا محمدی به عنوان مربی و مهدی فریدی به عنوان مکانیسین تیم را همراهی کرده اند.

محمد رضا آشتیانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برونئی که به همراه برخی از اعضای سفارت و خانواده های انها در مراسم اعطای جوائزبه تیم دوچرخه سواری کشورمان حضور داشت ضمن تبریک به دوچرخه سواران ایرانی گفت : افتخار آفرینی شما در کسب مقام اول مسابقات تیمی و انفرادی دوچرخه سواری برونئی مایه غرور و عزت تمام ایرانیان شده است .

رادیو تلویزیون و مطبوعات برونئی نیز ضمن پوشش گسترده پیروزی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریزبادرج عکس های مختلف و مصاحبه با حسین عسگری مقام اول این مسابقات از وی بعنوان حسین تبریزی ، دوچرخه سوار خوش اخلاق و خوش استیل ایرانی و چهره دوست داشتنی این مسابقات نام برده اند.