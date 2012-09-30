احمدقاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اهانت به مقدسات اسلامی تعمدی است، تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل هر روز ترسشان از پیشرفت اسلام در جهان بیشتر شده و همواره به دنبال راهکاری جهت توقف اسلام در دنیا هستند.

وی گفت: آنها به خیال باطل خود با تهیه فیلم و حمایت و پشتیبانی از سازنده آن فکر کردند که مانع از پیشرفت اسلام در دنیا خواهند شد و غرب از اسلام گریزان می شود ولی نه اینکه این موضوع اتفاق نیفتاد بلکه موج اسلام خواهی وحمایت از پیامبراعظم(ص) در دنیا بیشتر شد.

فرماندار میامی افزود: موج تنفر و انزجار از سازندگان و حامیان پشت پرده این فیلم در سراسر دنیا بیشتر شده است و ساعتی نیست که مردم با صدای مرگ برآمریگا انزجار قلبی خود را از استکبار جهانی نشان ندهند.

قاضی خاطرنشان کرد: مردم همیشه در صحنه شهرستان میامی همانند گذشته عشق و وفاداری خود را به پیامبراکرم(ص) نشان داده و فردا همزمان با سراسر استان سمنان با حضوری گسترده در راهپیمایی خشم و انزجار خود را از سازندگان و تهیه کنندگان این فیلم نشان خواهند داد.

وی در پایان اظهار داشت: فردا مردم شهرستان میامی از میدان بسیج تا میدان امام رضا(ع) با حضور گسترده خود مشتی محکم بردهان استکبار جهانی خواهند زد.