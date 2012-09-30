کاردار یمن به وزارت امور خارجه احضار شد/ اظهارات معاون وزیر خارجه درباره ادعاهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران گفت: انتظار می‌رفت دولتمردان جدید یمن راه ناصواب گذشتگان را ادامه ندهند و با توجه به میزان تغییراتی که در دولت این کشور ایجاد شده است، خود را با واقعیتهای جدید منطبق کنند، اما متاسفانه مشاهده می‌شود عده‌ای منش و رفتار گذشتگان را در پیش گرفته‌اند.

وی افزود: شیوه پیشینیان کارآیی نداشت و ایراد اتهامهای ناصحیح نه تنها خدمتی به منافع دو کشور نمی‌کند، بلکه راه را برای دشمنان روابط خوب دو کشور هموار می‌کند.

معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار یمن قرار داشته و حامی ثبات، امنیت، وحدت و استقلال این کشور است، ابراز امیدواری کرد وضع در یمن به گونه‌ای باشد که ‌آحاد مردم و همه جریانهای سیاسی در تعیین ‌آینده کشورشان تاثیرگذار باشند.

بنا بر این گزارش، در همین چارچوب کاردار یمن در تهران نیز به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض کشورمان به این اظهارات به وی ابلاغ شد.

