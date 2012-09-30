ایجاد امنیت بهانه حضور غرب در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسدالهی عصر یکشنبه در بازدید از روستاهای فرمان آباد، دربند، کرات، فرزنه و رهنه در جمع مردم این روستا ها ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) افزود: دشمنان اسلام به دنبال این هستند که اسلام را یک دین خشن و ناکارآمد نشان دهند.

وی افزود: ملت همیشه راه خود را در سختی ها پیدا کرده اند و در دوران هشت سال دفاع مقدس آن را ثابت کرده اند و به جهانیان نشان داده اند.

دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اگر توجه کنیم تمام منابع و سرمایه ها در کشورهای اسلامی قرار دارد و دشمنان برای به غارت بردن منابع و سرمایه های کشورهای اسلامی به بهانه ایجاد امنیت در این مناطق حضور پیدا می کنند و برادر کشی در آنجا به راه می اندازند منابع شان را به غارت می برند.

نائب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه امکانات محدود و در خواستها زیاد افزود: قبل از انقلاب امکانات آن چنانی در در مناطق دور افتاد و بویژه روستا نبود و الان نظام و انقلاب به دنبال این است که امکانات خود را به مناطق دور دست و روستاها ببرد تا روستا ها و منطقه های کمتر توسعه یافته توسعه یابد .

وی گفت: امسال برای کشور به لحاظ بودجه سال خوبی نیست و اقتصاد کشور براساس صادرات نفت است.

وی با اشاره به اینکه درآمد ارزی کشور نسبت سال 84 بیشتر شده است افزود: بدلیل اینکه منابع در آمدی کشور هنوز محقق نشده است عملیات اجرای پروژه های کشور به کندی در حال اجراست.

وی افزود: امروز نظام ما در اوج اقتدار و عزت قرار دارد و کارهای زیادی در سطح ملی و منطقه به سرانجام رسیده است و این نشانی از استقلالی است که برکت انقلاب و تلاش فرزندان این سرزمین صورت گرفته است.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان که دوران جنگ را به یک فرصت تبدیل کردیم بایستی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دوران تحریم ها و اقتصاد مقاومتی را به یک فرصت تبدیل کنیم.