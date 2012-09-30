به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل منصوری‌زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست ساماندهی دستفروشان اغذیه گناوه اظهار داشت: مسئله دستفروشان اغذیه فروش چیز تازه و جدیدی نیست ولی باید برای این مسئله درشهر گناوه راه حلی اندیشیده شود که همه ما مخاطرات و مشکلات و اینکه چرا قانونگذار نمی‌خواهد این مسئله به شیوه حاضر ادامه نداشته باشد را می‌دانیم.

وی با اشاره به راهکار شهردار بندر گناوه که با تائید شورای سلامت شهرستان نیز مواجه شده است، افزود: نتیجه هفته گذشته شورای سلامت این بود که نشستی با اغذیه‌فروشی‌های سطح شهر داشته باشیم تا با رایزنی و هماهنگی و همکاری طرفین فکری برای این موضوع بکنیم و حضور امروز شما در شهرداری گناوه به همین دلیل است.

رئیس شبکه بهداشت گناوه گفت: امیدوارم این نشست نتیجه لازم که به نفع همگان باشد حاصل شود و کار ما به استفاده از ابزارهای قانونی برای حل این مسئله نیانجامد. راهکار شهردار، استقرار اغذیه فروشان دستفروش در کانکس و در نقاط مختلف شهر گناوه است که ابعاد این کانکس‌ها توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تعیین می شود.

وی اضافه کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه و شهرداری گناوه دو دستگاهی هستند که وظایفی در خصوص ساماندهی اغذیه فروشان دستفروش سطح شهر گناوه دارند و باید این وظایف را انجام بدهند تا سلامت عمومی جامعه تامین شود.

فعالیت دستفروشان اغذیه در کانکس‌ها

منصوری‌زاده افزود: راهکار این مسئله به این صورت است که در سطح شهر مکان‌هایی توسط مشاوران شهرداری و با نظارت نیروی انتظامی و شورای ترافیک مشخص می شود و دستفروشان اغذیه به جای تجمع در چند محل ، در کل سطح شهر پراکنده شوند.

وی اظهار داشت: آنها که خود می‌توانند مکانی در این زمینه تدارک ببینند و آنهایی که نمی‌توانند مکانی برای کار خود تهیه کنند با ابتکار شهردار، کانکس‌هایی با حداقل ابعادی که قانون تعیین کرده، در اختیار آنها توسط شهرداری قرار می گیرد و در مکان‌هایی که مشخص می شود این کانکس ها مستقر می شوند ودر این مکان ها به عرضه محصولات خود می پردازید و در پایان به صورت اقساطی هزینه این کانکس‌ها را به شهرداری برمی‌گردانید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در ادامه تصریح کرد: هم اکنون مکان‌هایی برای استقرار شما بزرگواران در نقاط مختلف شهر گناوه مشخص شده است و تلاش داریم این مکان‌ها نزدیکترین مکان به محل کار قبلی شما باشد و این مناطق گاها اختیاری، اجباری وتعاملی خواهد بود.

وی افزود: سعی شده در این جابجایی‌ها کمترین خسارت به افراد ذی‌نفع وارد شود و در اطراف میدان امام خمینی(مرکزی) شهر گناوه دیگر شاهد حضور هیچ دستفروش اغذیه فروشی با اجرای این طرح نخواهیم بود و نکات بهداشتی و ایمنی مورد نیاز را در این طرح به شما آموزش می دهیم و بازرسی‌هایی نیز به عمل خواهیم آورد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در پایان گفت: زیبایی شهرمان آنقدر چشمگیر شده است که انسان نمی تواند در این مسیر گام برندارد و برای آن حداکثر تلاش خود را انجام ندهد و این کار شما می تواند نوعی قدردانی از زحمات شبانه روزی شهرداری باشد.

جانمایی 32نقطه برای اسقرار دستفروشان اغذیه شهر گناوه

معاون امور شهری شهرداری بندر گناوه نیزدر این نشست اظهار داشت: به استناد قانون ماده 55 شهرداری‌ها کسب و کار دستفروشان به هرشکلی ممنوع است و شهرداری به عنوان ضابط قضایی در این امر باید اقدامات قانونی را به عمل آورد. با رونق سایت تجاری گناوه در سال 76شاهد افزایش دستفروشی در شهر گناوه بوده ایم.

علی دشتی افزود: از آنجا که اغذیه فروشان نان‌آورخانواده خود هستند، ما به عنوان مجری قانون درصددیم تا با تعامل با شما برای همیشه به این مشکل بهداشتی شهر گناوه پایان دهیم تا شرایط بهداشتی و زیباتری برای محل کسب شما تهیه کنیم و زیبایی مبلمان شهری‌امان را ارتقا بدهیم.

وی اضافه کرد: این مسئله در سال‌های گذشته مشکلاتی را برای مبلمان شهری ما ایجاد کرده است و برخی از این مشکلات نیز به مدیرت شهری گذشته برمی گردد. شورای سلامت شهرستان به ما اعلام کرده که باید چاره ای برای ساماندهی دستفروشان اغذیه فروش کرد وماهم با همکاری هممی توانیم این مشکل را سامانی ببخشیم.

معاون امورشهری شهرداری کناوه خاطرنشان ساخت: در مواردی مسافرانی که به گناوه می آیند و از شما غذا تهیه می‌کنند، دچار مسمومیت شدید غذایی شده اند و شاید مهمترین دلیلش طبخ خوراکی‌های شما درفضایی غیربهداشتی باشد.

وی افزود: ما 32 نقطه را در شهر گناوه شناسایی کرده ایم که این نقاط شامل پارک‌ها، میادین، پارک‌های محله‌ای و ساحل است که کسانیکه قبلا نزدیک به این نقاط دسفروشی می کرده‌اند، در اولویت طرح ما قرار دارند.

دشتی ادامه داد: تلاش می کنیم که این مکان‌ها کمترین مشکل ترافیکی را برای شهروندان به وجود نیاورد و آب و برق کانکس‌ها را با هماهنگی با ادارات آب و برق برطرف می کنیم.

آغاز عملیات طرح ابتکاری شهردار برای دستفروشان اغذیه

معاون فرهنگی هنری شهرداری گناوه هم در این نشست گفت :یکی از دلایلی که کسانی دستفروشی اغذیه را به عنوان شغل خود به حساب می آورند و انتخاب می کنند، پروسه خسته کننده صدور پروانه کسب وعدم پرداخت عوارض و مالیات و ناتوانی در پرداخت اجاره مغازه است.

روح الله ملک‌زاده اضافه کرد: هدف اصلی از نشست امروز این است که با همکاری شما بزرگواران، شهرداری بندر گناوه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، راهکار ابتکاری شهردار گناوه در خصوص ساماندهی دستفروشان اغذیه فروش سطح شهر گناوه را وارد فاز عملیاتی خود کنیم.

روح الله ملکزاده افزود: وقتی ما پذیرفته ایم که در شهر زندگی می کنیم، باید قوانین و مقررات شهری را هم رعایت کنیم و به همین دلیل باید از فروش اغذیه به شکل فعلی در شهر جلوگیری به عمل آوریم؛

معاون فرهنگی هنری شهرداری گناوه ادامه داد: به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و ایمنی گاها در گذشته اقدام به جمع آوری دستفروشان اغذیه فروش کرده‌ایم.

وی در پایان بیان داشت: بحث اغذیه فروشان دستفروش شهر گناوه الان از یک معضل شهری به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و متاسفانه اغذیه فروشی به این شکل ضربه سنگینی به پیکره سیما و مبلمان شهری گناوه وارد کرده است.