به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رأی صادره از جانب شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی که پس از بررسی منتخب برنامههای ارسالی صادر شده است؛ رادیو المصطفی (وابسته به دانشگاه مجازی المصطفی) رسماً به عضویت این اتحادیه پذیرفته شد.
هم اکنون بیش از 159 شبکه رادیو تلویزیونی از 24 کشور جهان در این اتحادیه به صورت رسمی عضو هستند.
این اتحادیه به منظور فراهم کردن بستر همکاری و هماهنگی میان رادیوها، تلویزیونها و مؤسسههای خدمات رسانهای اسلامی در زمینههای حرفهای، فنی و خبری، امور مربوط به برنامهها، منابع انسانی، مبادلة تولیدات و تجربیات و آموزش بر مبنای روحیه برادری تاسیس شده است.
همبستگی و تعهد و همچنین همفکری و هماهنگی بین رادیوها و تلویزیونهای اسلامی در ابعاد فرهنگی، دینی و سیاسی، بر اساس پایبندی کامل به منافع امت اسلامی و بیان مسائل مظلومان و مستضعفان و رویارویی با همه انواع تبعیض، الحاد، تندروی، استعمار و تهاجم فرهنگی از دیگر اهداف تاسیس این اتحادیه است.
قم - خبرگزاری مهر: رادیو اینترنتی المصطفی به عضویت اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در آمد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رأی صادره از جانب شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی که پس از بررسی منتخب برنامههای ارسالی صادر شده است؛ رادیو المصطفی (وابسته به دانشگاه مجازی المصطفی) رسماً به عضویت این اتحادیه پذیرفته شد.
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