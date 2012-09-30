انقلاب اسلامی ایران به الگویی برای تمام دنیا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای مهمی را برای بشریت ارزانی کرده است.

وی گفت: اگر امروز به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) ناجوانمردانه حتاکی می شود به دلیل اینست که نام اسلام در دنیا غوغا کرده است.

وی افزود: مردم مسلمان دنیا دست خالی و با توکل ایمان به پروردگار به جوش و خروش آمده اند و از دستاوردهای این انقلاب دفاع می کنند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران نظام قضایی مستقل است که این امر ثمره خون شهدای بزرگوارمان است.

وی سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران را الگوی کشورهای اسلامی دانست و گفت: سیستم قضایی ایران بدون هیچگونه سابقه ای و براساس قرآن و تعالیم الهی بیان شده است.

وی افزود: دیدن تابلوی دادگستری باید در دل مردم نور امید ایجاد کند و پناهگاه آنان باشد.

در پایان این مراسم لطیف خانی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان زهک معرفی و از زحمات غلامحسین کوهی قدردانی شد.

همچنین ابوالفضل نجفی به عنوان دادستان شهرستان زهک معرفی و از زحمات ابوالقاسم لطفی دادستان پیشین این شهرستان تقدیر به عمل آمد.