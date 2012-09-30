به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجویان دانشگاه افسری علویون قم با تبیین شرایط حساس امروز جهان و سردرگمی غرب در برابر دنیای اسلام، گفت: امروز دنیای غرب و کسانی که فرهنگ سکولار دارند به بن بست رسیده‌اند، اما در دین اسلام هیچ بن بستی وجود ندارد.



وی به تبیین راهبردهای مهم و اساسی در مبارزه با شیاطین پرداخته و تصریح کرد: ایمان و عقیده محکمترین و مقاوم ترین سنگر در برابر شیاطین است.



شبهات دشمنان را با ایمانی قوی پاسخ دهید



آیت الله نوری همدانی خطاب به دانشجویان ادامه داد: از لحاظ ایمانی قوی باشید تا بتوانید شبهات دشمنان را پاسخ دهید و تا می‌توانید در فصل جوانی ایمان و عقاید خود را محکم کنید، چرا که اولین گام اساسی در بعثت همه انبیای الهی دعوت به ایمان و عقیده بوده است.



این مرجع تقلید، علم‌آموزی را یکی دیگر از راه‌های مقابله با شیاطین معرفی کرد و یادآور شد: هیچ ملتی با جهل ونادانی، عزت و اقتدار پیدا نمی کند و باید با پژوهش، تالیف و قدرت علمی در راه اعتلای مملکت گام برداریم.



همدلی مردم عامل پیروزی در جنگ با دشمنان انقلاب



وی اتحاد و همدلی را راهبرد دیگری برای مقابله با شیطان دانسته و افزود: تا مردم ما با هم اتحاد و همدلی نداشته باشند در جنگ با دشمنان انقلاب و اسلام پیروز نخواهند شد.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به جایگاه ولایت، تاکید کرد: دشمنان اسلام به خصوص غرب هیچ گاه در برابر اسلام کوتاه نیامده‌اند و با تمسک به ولایت می‌توان با آنان مقابله کرد.



اسلام جهاد را مایه عظمت و عزت دانسته است



وی جهاد را سنگر دیگری برای مقابله با شیطان عنوان کرد و گفت: اسلام جهاد را مایه عظمت و عزت دانسته و هر مسلمانی باید روحیه جهادی داشته باشد، در روایات اسلامی هم به این مطلب مهم اشارات زیادی شده است.



این مرجع تقلید، پرهیز و اجتناب از دوستی و مودت با کفار را راهکاری برای عدم سلطه پذیری آنان معرفی و تصریح کرد: قرآن مجید یکی از ویژگی های مومنان واقعی را دشمنی با کافران دانسته است.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی، برخورد منطقی با همگان را یکی دیگر از راه‌های مقابله با شیطان بر شمرد و افزود: با همگان حتی دشمن هم باید با منطق و استدلال رفتار کرد و بر این اساس ما حاضریم با همه قدرت ها مناظره کنیم زیرا اسلام دین مناظره است.