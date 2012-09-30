سالانه 400 هزار دوز واکسن در کشور مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشکات ظهر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: سالانه 400 هزار دوز واکسن در کشور مصرف داریم که 350 هزار دوز وارد کشور می شد و 50 هزار واکسن آن توسط مرکز انستیتو پاستور تامین می شد.



وی ادامه داد: ولی در سال گذشته این مرکز تولید در حجم انبوه را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که کل واکسن مورد نیاز کشور را تامین کند.



350 هزار سگ واکسن زده می شود



معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: برآورد این است که 900 هزار سگ صاحب دار در کشور وجود دارد که واکسن می خواهند ولی 350 هزار سگ واکسن زده نمی شود.



مشکات افزود: در سطح شهرها به راحتی سگ ها را واکسن می زنند اما در سطح روستاها برای تززیق واکسن اگر یک اکیپ در روز ده سگ را واکسن بزند خوب است.



معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: زمانی که دو سگ مهار می شود و واکسن زده می شود مابقی سگ ها فرار می کنند.



وی اظهار داشت: استفاده از واکسن تزریقی کار مشکلی است اگر بتوانیم واکسن خوراکی را در اختیار آنها را قرار دهیم به راحتی برای حیات وحش و حیات اهل قابل استفاده خواهد بود.



مشکات افزود: به همین دلیل پیگیری این کار از موسسه رازی و موسسه های خارجی هستیم که اگر این مهم تحقق پیدا کند موفقیت های بیشتری را شاهد خواهیم بود.



350 هزار دوز حدود ده میلیارد ریال هزینه دارد

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: سالیانه دامپزشکی برای 350 هزار دوز حدود ده میلیارد ریال هزینه می کند.



وی تصریح کرد: بیماری هاری در مقایسه با بیماری دامی در اولویت است و جزو ده بیماری اولویت دار سازمان است.

