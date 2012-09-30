بازدید معاون میراث فرهنگی کشور از اماکن تاریخی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر روز یکشنبه با حضور در زنجان، از روند اجرای عملیات مرمت در آثار تاریخی این استان بازدید کرد.



معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در بقعه قیدار نبی ضمن اشاره به اهمیت دوگانه این بقعه، گفت: مقام عظمای قیدار نبی و حفظ این میراث فرهنگی – معنوی دو دلیل مهم در نگهداری از این اثر باارزش است.



وی تصریح کرد: طرح توسعه حریم و حفظ موارد میراثی این بقعه تاریخی آنگونه که شایسته مقام قیداری نبی است باید انجام شود.



این مقام مسوول یادآور شد: با توجه به جایگاه ویژه این بقعه متبرکه و اماکن مذهبی اطراف، این منطقه با محوریت شهرستان قیدار، باید به قطب فرهنگی تبدیل شود.



علویان صدر همچنین با حضور در مسجد جامع قیدار گفت: عملیات مرمت گنبد مسجد جامع و ساماندهی تزیینات بقعه قیدار نبی پس از تعیین اعتبار آغاز می شود.

ساماندهی مسجد تاریخی سجاس تا پایان سال مالی 91

معاون میراث فرهنگی کشور در ادامه بازدید از آثار تاریخی استان زنجان از نزدیک وضعیت مسجد تاریخی شهرستان سجاس را مورد بررسی قرار داد.



این مقام مسوول با اشاره به اینکه ساماندهی مسجد تاریخی سجاس باید تا پایان سال مالی 91 به پایان برسد افزود: این مسجد تاریخی باید با تمامی مولفه های تاریخی موجود حفظ و نگهداری شود.



وی تصریح کرد: محوطه مسجد تاریخی سجاس با اختصاص 100 میلیوت تومان اعتبار به باغ موزه مفاخر تبدیل خواهد شد.



حل ضربتی مشکلات مردم منطقه سلطانیه



علویان صدر در بازدید از میراث جهانی سلطانیه از حل ضربتی مشکلات مردم این منطقه خبر داد و گفت: مشکل 200 نفر از مردم منطقه که 125 هکتار از زمین های اطراف سلطانیه متعلق به آنها است به زودی از طریق پرداخت مالی و یا اعطای زمین معوض حل می شود.



این مقام مسوول افزود: طی سال های گذشته معاونت میراث فرهنگی با پرداخت 2 میلیارد تومان در جهت حل این مشکل گام برداشت این در حالی است که ما تنها مکلف به پرداخت 5/1 میلیارد تومان بودیم.



وی یادآور شد: در جهت طراحی یکپارچه مغازه های اطراف سلطانیه و تبدیل این مکان تاریخی به منطقه نمونه گردشگری، معاونت میراث فرهنگی آمادگی پرداخت 1 میلیارد تومان اعتبار را دارد.



معاون میراث فرهنگی کشور در پایان خاطرنشان کرد: برای حفظ صنایع دستی و بومی این منطقه باید نمایشگاهی در خور شان سلطانیه در این محوطه برپا شود.