اخوت و برادری شیعه و سنی نقش مهمی در توسعه ایرانشهر داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عبدالهی ظهر یکشنبه در دیدار مردم ایرانشهر با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با وجود اختلاف افکنی های دشمن در این استان، شیعه و سنی با دوستی و صمیمیت در کنار یکدیگر زندگی می کنند و اجازه هیچگونه دخالتی را به دشمن نمی دهند.

وی به انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: انتخاب مدیران شایسته و لایق در پست های مختلف سبب پیشرفت و توسعه ایرانشهر شده است.

وی همچنین خواستار تسریع در روند اجرای گازرسانی به منازل شهروندان ایرانشهری شد.

فرماندار ایرانشهر نیز در این مراسم بیان داشت: بیش از دو هزار و 200 میلیارد تومان در طول دولت نهم و دهم در زمینه توسعه و عمران این شهرستان هزینه شده است.

رحمدل بامری گفت: با این وجود هنوز جای کار فراوان در این شهرستان وجود دارد.

وی تسریع در گازرسانی، ساخت بیمارستان تخصصی، توسعه فرودگاه ایرانشهر، کاهش تعرفه های برق، تکمیل پروژه آب شرق و غرب بمپور، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی و ارتقای دهستان دامن به بخش و شهرستان ایرانشهر به استان ولایت را خواستار شد.