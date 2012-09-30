48 در صد زنان در اثر بیماری قلبی به کام مرگ می روند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جویا بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی قلب و روز سالمند اظهار داشت: اولین عامل مرگ و میر در کشور و خراسان رضوی بیماریهای قلبی وعروقی است و در هر دقیقه یک زن بر اثر بیماری قلبی می میرد.

وی یاد آور شد: شعار امسال روز جهانی قلب، اهمیت افزایش بیماری های غیر واگیر برای مردم جهان و لزوم پیشگیری را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: هر فرد مسئول ادغام رفتارهای سلامت قلب در خانه خود است و یک شعار خانوادگی به یک تعامل جهانی واقعی می انجامد، که با هر اقدام فرد تشدید می شود و اهمیتی ندارد که این فرد در کجای دنیا زندگی می کند.

مدیر گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: اهمیت افزایش کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، از جمله بیماری قلبی عروقی، در دستور کار سلامت جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: افراد به کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی خود و افراد خانواده در خانه فراخوانده شدند و از مردم خواسته شد تا مسئولیت سلامت قلب خانواده خود را با قدم هایی مانند انتخاب غذاهای سالم و افزایش فعالیت بدنی برعهده گیرند.

جویا تصریح کرد: شعار روز جهانی قلب با عنوان " قلب سالم، خانه سالم، دنیای سالم" یک شعار احساسی است که بر بهبود سلامت قلب برای کل خانواده تاکید دارد..

وی با بیان اینکه شعار روز جهانی قلب سلامت قلب در خانه، برپیشگیری بنا نهاده شده است افزود: سلامت قلب در خانه بر پیشگیری از بیماری قلبی عروقی در میان زنان و کودکان، تاکید دارد.