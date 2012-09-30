به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا عصر امروز یکشنبه و از ساعت 17 با دیدار تیم های ایران و استرالیا در ورزشگاه شهید دستگردی تهران پیگیری شد که در پایان نیمه اول شاگردان علی دوستی مهر موفق شدند حریف خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهند.

در این دیدار که به قضاوت "ماساکی توما" از ژاپن و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر برگزار شد، سعید عزت اللهی(31 - از روی نقطه پنالتی) و رضا کرملاچعب(35) برای ایران گل زدند تا شاگردان علی دوستی مهر برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی و گرفتن جواز حضور در جام جهانی تنها 45 دقیقه دیگرفاصله داشته باشند.