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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

فوتبال نوجوانان آسیا - تهران/

پیروزی نوجوانان ایران برابر استرالیا در نیمه اول/ 45 دقیقه تا جام‌جهانی

پیروزی نوجوانان ایران برابر استرالیا در نیمه اول/ 45 دقیقه تا جام‌جهانی

تیم فوتبال نوجوانان ایران نیمه اول دیدار برابر استرالیا را با پیروزی پشت سرگذاشت تا برای رسیدن به جام جهانی فقط یک نیمه فاصله داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا عصر امروز یکشنبه و از ساعت 17 با دیدار تیم های ایران و استرالیا در ورزشگاه شهید دستگردی تهران پیگیری شد که در پایان نیمه اول شاگردان علی دوستی مهر موفق شدند حریف خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهند.

در این دیدار که به قضاوت "ماساکی توما" از ژاپن و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر برگزار شد، سعید عزت اللهی(31 - از روی نقطه پنالتی) و رضا کرملاچعب(35) برای ایران گل زدند تا شاگردان علی دوستی مهر برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی و گرفتن جواز حضور در جام جهانی تنها 45 دقیقه دیگرفاصله داشته باشند.

کد مطلب 1708927

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