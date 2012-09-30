پاسهای سرعتی و ترکیبی تیم والیبال جوانان هند تمرکز استرالیا را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیل ایلوت بعد از ظهر یکشنبه پس از شکست در مقابل هندوستان در مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه در نشست خبری با بیان اینکه استرلیا بازی را خیلی خوب شروع کرد افزود: تمرکز خوبی روی بازی داشتیم و بیشتر برنامه ها و تاکتیکهای مورد نظر را اجرا کردیم و توانستیم در دو ست اول پیروز شویم.
وی با اشاره به اینکه تیم والیبال هند در ست سوم با تغییر تاکتیک و دادن پاسهای ترکیبی و سرعتی تمرکز بازیکنان را بر هم زدند، اظهار داشت: استرالیا به پاسهای بلند روی آوردیم ولی با وجود شروع خیلی خوب ستها، فرصتهای زیادی را از دست دادیم .
جوتیش ادامه داد: پس از اینکه ست دوم را از استرالیا بردیم، تازه شانس به ما روی آورد و با پیدا کردن اعتماد به نفس مان بازی را در دست گرفتیم و توانستیم در ست های بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی والیبال هندوستان در پاسخ به این سوال که چرا به رغم سبک والیبال هندوستان، شما در بازی با استرالیا از پاس های کوتاه استفاده می کردید؟، گفت: این بستگی به حریف ما دارد و ما را وادار به استفاده از پاس های بلند یا کوتاه می کند. اگر حریف در دفاع روی تور خوب باشد ما مجبوریم از پاس های کوتاه استفاده کنیم و به همین خاطر از این نوع پاس ها برای گرفتن امتیاز در ست های سوم به بعد بهره گرفتیم.
جوتیش همچنین در خصوص بازی با ایران نیز اظهار کرد: ایران یک تیم بسیار بزرگ و قوی است و شکست آن در خاک خودش خیلی سخت است. یک نکته مهم در بازی با ایران است که احتمالا تماشاگر زیادی به سالن خواهند آمد با این وجود ما برای برد وارد میدان می شویم.
نظر شما