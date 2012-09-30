پاسهای سرعتی و ترکیبی تیم والیبال جوانان هند تمرکز استرالیا را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیل ایلوت بعد از ظهر یکشنبه پس از شکست در مقابل هندوستان در مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه در نشست خبری با بیان اینکه استرلیا بازی را خیلی خوب شروع کرد افزود: تمرکز خوبی روی بازی داشتیم و بیشتر برنامه ها و تاکتیکهای مورد نظر را اجرا کردیم و توانستیم در دو ست اول پیروز شویم.

وی با اشاره به اینکه تیم والیبال هند در ست سوم با تغییر تاکتیک و دادن پاسهای ترکیبی و سرعتی تمرکز بازیکنان را بر هم زدند، اظهار داشت: استرالیا به پاسهای بلند روی آوردیم ولی با وجود شروع خیلی خوب ستها، فرصتهای زیادی را از دست دادیم .

سرمربی تیم ملی جوانان استرالیا عنوان کرد: در ست چهارم فرصتهای بسیاری را از دست دادیم و خطاهای بسیاری داشتیم برای همین حریف بازی را در دست گرفت و در ست پنجم خطاهایمان باز هم بیشتر شد و در نهایت بازی را واگذار کردیم.

ایلوت با بیان اینکه در دو ست نخست با استفاده از بازیکنان سرعتی تاکتیک‌های خوبی را پیاده کردیم عنوان کرد: با توجه به شناختی که از این دو تیم دارم در بازی فردا که ایران در مقابل هند بازی می‌کند پیش‌بینی می‌کنم تیم ملی ایران 3 بر صفر هند را شکست می‌دهد.

وی یادآور شد: هدف ما در این دوره از مسابقات صعود به یک چهارم نهایی بود که خوشبختانه به آن دست یافتیم و در رقابت‌های بعدی نیز تلاش می‌کنیم تا برنده شویم.

سرمربی تیم ملی والیبال هندوستان نیز در این نشست عدم آشنایی به سالن شش هزار نفری الغدیر را یکی از عوامل واگذاری دو ست به استرالیا دانست و گفت: ما به سالن شش هزار نفری عادت نداشتیم چراکه قبل از این حتی یک جلسه تمرینی نیز در ان برگزار نکرده بودیم به همین جهت دو ست اول را که حتی خود استرالیا نیز خوب بازی نمی کرد و بیشتر با اشتباه خودمان به انها امتیاز می دادیم، به حریف باختیم.



جوتیش ادامه داد: پس از اینکه ست دوم را از استرالیا بردیم، تازه شانس به ما روی آورد و با پیدا کردن اعتماد به نفس مان بازی را در دست گرفتیم و توانستیم در ست های بعدی عملکرد بهتری داشته باشیم.



سرمربی تیم ملی والیبال هندوستان در پاسخ به این سوال که چرا به رغم سبک والیبال هندوستان، شما در بازی با استرالیا از پاس های کوتاه استفاده می کردید؟، گفت: این بستگی به حریف ما دارد و ما را وادار به استفاده از پاس های بلند یا کوتاه می کند. اگر حریف در دفاع روی تور خوب باشد ما مجبوریم از پاس های کوتاه استفاده کنیم و به همین خاطر از این نوع پاس ها برای گرفتن امتیاز در ست های سوم به بعد بهره گرفتیم.



جوتیش همچنین در خصوص بازی با ایران نیز اظهار کرد: ایران یک تیم بسیار بزرگ و قوی است و شکست آن در خاک خودش خیلی سخت است. یک نکته مهم در بازی با ایران است که احتمالا تماشاگر زیادی به سالن خواهند آمد با این وجود ما برای برد وارد میدان می شویم.

