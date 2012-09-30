سلمان رشدی دیگر برای مسلمانان موضوعیت ندارد/ اثر 10 درصدی تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در حاشیه سفر به نیویورک به منظور شرکت در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با فرید زکریا گزارشگر شبکه سی.ان.ان درباره مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 گفت: ایران پیشنهادات خود را ارائه داده و امیدوار است گامهای مثبتی در این پرونده برداشته شود؛ اما طرف اصلی ما در گفتگوهای هسته ای آمریکاست که به تجربه ثابت شده در ایام انتخابات در این کشور تصمیمات مهم و بزرگ گرفته نمی شود و بعد از انتخابات فضای سیاسی و بسترهای تصمیم گیری در این کشور ثبات بیشتری دارد.

وی تصریح کرد:ایران خواهان حل این مسئله بوده و پیشنهادات گسترده ای برای این منظور ارائه کرده است.

احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که اگر خواهان حل مسئله هستید، چرا در حال افزایش غنی سازی در تاسیسات فردو تا دو برابر ظرفیت موجود هستید و آیا این اقدام شک برانگیز نیست؟ اظهار داشت: چرا این کار باید شک برانگیز باشد؟ مگر ایران چه میزان اورانیم غنی شده تولید می کند؟ مصرف سالانه نیروگاه بوشهر27 تن اورانیوم غنی شده است، در حالی که در حال حاضر ایران کمتر از 5 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد و تا سقف تامین نیازهای این نیروگاه فاصله زیادی باقی مانده است.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات سران رژیم صهیونیستی و سخنان رئیس جمهور آمریکا علیه ایران تصریح کرد: ما این تهدیدات را جدی نمی گیریم؛ تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران به تحرکات تروریستهایی می ماند که چند جای یک کشور را بمب گذاری کرده یا با سلاح های بی مورد هدف قرار می دهند که اینها نمی تواند هیچ تاثیری در یک کشور بزرگ مثل ایران بگذارد.

احمدی نژاد ادامه داد: درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا نیز از آنجا که بنا ندارم سخنی بگویم که نوعی دخالت در انتخابات آمریکا که موضوعی کاملا داخلی و در حوزه اختیارات و حقوق ملت آمریکاست، فعلا اظهارنظری نمی کنم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر از سوی رژیم صهیونیستی حمله ای علیه ایران صورت گیرد، با توجه به موضع گیری های شدید برخی مقامات نظامی ایران در این رابطه، پاسخ ایران چه خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: ایرانیان هیچ گاه آغازگر یک جنگ نبوده اند، اما اگر مورد هجوم قرار گرفتند، به خوبی از عهده دفاع از خود برآمده اند.

احمدی نژاد با بیان اینکه هیچ فرد و یا کشوری در طول تاریخ از حمله به ایران سودی نبرده است، اضافه کرد: ایران اهل جنگ نیست و آنچه در فضای رسانه ای مطرح می شود، روال معمول است که تهدیدات مطرح علیه ایران متقابلا از سوی ایرانی ها پاسخ داده می شود.

رئیس جمهور در برابر اصرار خبرنگار سی.ان.ان مبنی بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی به ایران حمله کند، ایران تنگه هرمز را که شاهراه تجارت و صادرات نفت خودش است، نیز خواهد بست؟ گفت: آیا این درست است که عده ای بیایند یک کشور مستقل را تهدید به حمله نظامی کنند و کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی نیز در مقابل آن سکوت کنند؟ اگر ایران چنین تهدیداتی را مطرح کرده بود، امروز چند بلندگو علیه ایران فعال بود؟

احمدی نژاد با طرح این سوال که چرا امروز خلیج فارس ملتهب است؟ افزود: ایران چند هزار سال امنیت خلیج فارس را به خوبی و بدون حتی شلیک یک تیر تامین کرده و تا 32 سال قبل هیچ جنگ و درگیری در این منطقه رخ نداده بود. اولین بار صدام، آن هم به پشتیبانی کشورهای غربی در این منطقه درگیری ایجاد کرد، اما یقینا ایران بیش از همه از امنیت خلیج فارس سود می برد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا ایران تضمین می دهد که حتی در صورت حمله رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز را نبندد؟ اظهار داشت: یعنی شما می گویید، اگر صهیونیست ها به ایران حمله کردند، ایران هیچ واکنشی نشان ندهد؟ بنده البته نمی خواهم درباره عکس العمل ایران به چنین اتفاقی سخن بگویم، چرا که واکنش ایران کاملا مشخص و روشن است، اما این مسئله اصلی نیست، بلکه مسئله اصلی حضور ناامنی آفرین کشورهای بیگانه در خلیج فارس است، شما فکر می کنید اگر ناوهای کشورهای غربی در خلیج فارس حضور نداشته باشند، رژیم صهیونیستی حتی جرات آن را دارد که ایران را تهدید کند؟

احمدی نژاد ادامه داد: عامل ناامنی در خلیج فارس حضور نامشروع کشورهای بیگانه در منطقه است، اگر کشورهای غربی دلسوز امنیت منطقه هستند، اولین و درست ترین اقدام آنها خروج از منطقه است. ایران تضمین می دهد، امنیت منطقه را با کمک همسایگان به طور کامل و بدون هیچگونه درگیری حفظ کند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ایران قصد ندارد، برای پایان درگیری ها در سوریه از بشار اسد بخواهد که کناره گیری کند؟ تصریح کرد: شما فکر می کنید واقعا با طرح چنین درخواستی از سوی ایران مشکل سوریه حل می شود؟ مسئله در سوریه خیلی پیچیده است و این صحنه 2 راه حل دارد.

احمدی نژاد اضافه کرد: عده ای فکر می کنند برای حل درگیری ها در سوریه باید به یک طرف علیه دیگری کمک کنند، اما این بدترین راه حل است، چرا که با توجه به بافت طایفه ای نظام اجتماعی سوریه، غلبه یک طرف بر دیگری با جنگ، نه پایان ماجرا، بلکه آغاز دوره ای طولانی از ناامنی خواهد بود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: راهکار دوم تفاهم ملی و توافق برای برگزاری انتخاباتی آزاد است که در آن مردم برای آینده خود آزادانه تصمیم بگیرند و این تصمیم هر چه که بود، از سوی همگان محترم شمرده شود.

احمدی‌نژاد درباره حمایت ایران از دولت سوریه٬ گفت: ایران و سوریه روابطی کهن و دیرینه در عرصه های مختلف با یکدیگر دارند اما اعتقاد دولت درباره تحولات سوریه این است که ما حامی حقوق اساسی ملت سوریه هستیم و قائل به جانبداری از یکی از طرفین درگیری نیستیم .

رئیس‌جمهور در پاسخ به این مسئله که آیا امکان دارد شما از بشار اسد درخواست کنید تا برای حل و فصل مسائل از قدرت کناره گیری کند٬ اظهار داشت در سوریه جنگ جریان دارد و با درخواست نمی شود مسائل را حل و فصل کرد٬ باید تلاش کنیم تا با همکاری عمومی کشورها طرفین درگیری مجبور به گفتگو و تفاهم شوند.

احمدی‌ نژاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همزمان با کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان نگرانی از افزایش قدرت طالبان در حال افزایش است٬ آیا شما با این احتمال موافق هستید٬ تصریح کرد: باید اجازه دهیم مردم افغانستان خودشان برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند و شرایطی فراهم شود تا دولت فارغ از فشارها بر همه امور کشور تسلط داشته باشد.

رئیس‌جمهور افزود: باید کاری کرد تا دولت افغانستان هر چه بیشتر اقتدار پیدا کرده و دخالتهای خارجی در افغانستان قطع شود. نمی توان با جنگ مسائل را در افغانستان پیش برد چرا که مردم این کشور قرار است سالیان سال در کنار یکدیگر زندگی کنند در حالی که جنگ باعث افزایش و تشدید اختلافات می شود٬ باید به ایجاد تفاهم ملی و برگزاری انتخابات آزاد در افغانستان تأکید کرد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران خاطر نشان کرد: ایران واهمه ای از جنجال آفرینیها ندارد و علاوه بر اینکه ایران همه ملتها را دوست خود می داند همه ملتها نیز ایران را دوست دارند چنانکه کمتر از یک ماه پیش شاهد گردهمایی روسا و نمایندگان بلند پایه 120 کشور جهان در تهران بودیم که داوطلبانه از مواضع جمهوری اسلامی از جمله در موضوع هسته ای که برای برخی سیاستمداران غربی محل مناقشه است، حمایت کردند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما مدعی هستید ایران در جهان کشور محبوبی است اما شاهد آن هستیم که تحت فشارهای شدیدی قرار دارد و شک و تردیدهای زیادی درباره برنامه هسته ای ایران بین مردم جهان وجود دارد٬ گفت: از شما خواهش می کنم از طرف مردم صحبت نکنید چرا که مردم مرا تهدید نکرده اند بلکه عده ای از سیاستمداران غربی چنین سیاستی را اتخاذ کرده اند.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: امروز بسیاری از شرکتهای غربی با ما به صورت مخفیانه همکاری می کنند و با وجود اخبار و گزارشهایی که شما مدعی آن هستید و حاکی از شرایط نامطلوب اقتصادی ایران هستند٬ اقتصاد ایران در حال رشد و پیشرفت است و تحریمهایی که ادعا می شد فلج کننده هستند تنها 10 در صد از اقتصاد درونزای ایران را که مربوط به تجارت خارجی است، مختل کرده اند که آن هم به زودی مرتفع خواهد شد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تحریم را انتخاب نکرده ایم اما مطمئن باشید این کارها نمی تواند، ایران را از پا بیاندازند؛ چه کسی نظر مردم دنیا را درباره تحریمها و برخوردها با ایران جویا شده است. ایرانیها به راحتی می توانند بدون کشورهای غربی نیز به زندگی خود ادامه دهند و حتی زمانی که کشورهای غربی مقابل ایران ایستاده اند به سرعت پیشرفت کرده است.

احمدی ‌نژاد ادامه داد : آیا زمانی که دولتهای غربی از صدام علیه ایران حمایت کردند، موضوع هسته ای ایران مطرح بود؟ آیا این تحریمها ناشی از مواضع ایران علیه رژیم صهیونیستی است یا ناشی از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران؟ ایستادن مقابل ایران اشتباه تاریخی غرب است و چنانکه شاهد هستید پس از گذشت 5 سال از تحریمها علیه ایران این اتحادیه اروپاست که در حال از هم پاشیدن است در حالی که اقتصاد ایران مسیر بالندگی و پویایی خود را طی می کند.

رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه امروز مشکلات اقتصادی غرب بویژه اروپا خیلی جدی‌تر از ایران است، تصریح کرد: اقتصاد مساله‌ای دوطرفه است و کشورهای غربی باید دیدگاه و باورهای خود را نسبت به دیگر کشورها اصلاح کنند و بپذیرند که همه کشورها در عرصه بین‌المللی برابر هستند.

احمدی ‌نژاد اضافه کرد: غربی‌ها فکر می‌کنند فقط خودشان مهم هستند و اگر کشوری مثل ایران با آنها ارتباط نداشته باشد، ایزوله و منزوی می‌شود در حالی که کمتر از یک ماه قبل سران و نمایندگان عالی 120 کشور در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران شرکت کردند و همگی به اتفاق این نشست را بسیار موفق ارزیابی کردند.

رئیس‌ جمهور با اشاره به پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های علمی، اقتصادی، صنعتی و سایر عرصه‌ها گفت: کسانی که درباره ایران ادعاهایی را مطرح می‌کنند تا به حال ایران را ندیده‌اند و وقتی صحبت ایران می‌شود، گمان می‌کنند این کشور سرزمینی خشک و بیابانی است که انسان‌ها به سختی در آن زندگی می‌کنند.

احمدی ‌نژاد افزود: نکته مهم‌تر این است که کشورهای غربی و بویژه آمریکا یک ارزیابی دوباره داشته‌باشند تا ببینند آیا ادامه این روند به نفع آنان است یا خیر؟ ما از درگیری استقبال نمی‌کنیم و ادامه این روند به هیچ وجه به سود آمریکایی‌ها نیست.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه دیگر زمان آن گذشته است تا چند کشور جهان را اداره کنند، اظهار داشت: اینکه در همه مصاحبه‌ها و گفتگوها موضوع هسته‌ای مورد سوال واقع می‌شود، بی‌فایده است چرا که کاملاً روشن است که موضوع هسته‌ای ایران سیاسی بوده و با بحث و توضیحات اینگونه حل و فصل نمی‌شود.

احمدی ‌نژاد علاوه بر نظارت‌های دقیق آژانس، دستگاه‌های جاسوسی آمریکایی‌ها و کشورهای غربی نیز در این موضوع فعال هستند و همه به خوبی می‌دانند که ایران نیات غیرصلح‌طلبانه در برنامه هسته‌ای خود ندارد.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: ایران 33 سال است که عادت کرده مخالفت‌ها و دشمنی‌های آمریکا را به بهانه‌های مختلف و واهی بپذیرد و زندگی کردن در این شرایط را آموخته و به آن عادت کرده است. البته زندگی کردن با این شرایط خوشایند ما نیست اما غربی‌ها باید بپذیرند که دیگران بدون آنها هم می‌توانند زندگی کنند.

احمدی‌ نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما گفته‌اید که رژیم صهیونیستی در منطقه ریشه‌ ندارد، آیا می‌خواهید حضور چند هزار ساله یهودیان در منطقه را نادیده بگیرید، خاطر نشان کرد: آیا شما می‌خواهید برای صهیونیست‌ها در منطقه ریشه ایجاد کنید. یهودیت و صهیونیسم دو موضوع متفاوت از هم هستند و صهیونیست‌ها لزوماً یهودیان نیستند.

رئیس ‌جمهور ادامه داد: صهیونیسم یک اندیشه متجاوزانه است و هیچ ربطی به آیین یهود ندارد، از سوی دیگر جمعیت ساکن در سرزمین‌های اشغالی مهاجرانی هستند که با وعده کار و درآمد به این سرزمین مهاجرت کردند.

احمدی ‌نژاد گفت: یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همانگونه که سال‌ها در فلسطین در صلح و آرامش زندگی کردند پس از این نیز می‌توانند با آرامش در آنجا زندگی کنند، اما این صهیونیست‌ها هستند که با زور بر بخش‌هایی در منطقه حاضر شده و ثبات و امنیت را از منطقه گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور افزود: در سال‌های اخیر صهیونیست‌ها تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و مقداری از تکرار ادعاهای خود کوتاه آمده‌اند، تا حدود 25 سال قبل صهیونیست‌ها حتی درباره ایران نیز ادعاهای ارضی داشتند.

احمدی ‌نژاد در پاسخ به این سوال که شما گفته‌اید سلمان رشدی باید همواره زندگی خود را در خطر ببیند، تصریح کرد: سلمان رشدی دیگر موضوعیت خود را برای ایرانیان و مسلمانان از دست داده و به تاریخ پیوسته است بهتر است شما بجای چنین سوال‌هایی درباره مسائل روز جهان صحبت کنید تا بتوانیم مشکلاتی را که مردم جهان امروز با آن درگیر هستند، حل و فصل کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: معتقدم گفتگوهای ما می تواند به ایجاد فهم مشترک کمک کند و نباید به دنبال آن باشیم تا یکدیگر را محکوم کرده یا مچ‌گیری کنیم باید به سمت روشن شدن مسائل و گسترش دوستی حرکت کنیم. شخص اندیشمند و خوش فکری هستید و معتقدم با گفت‌وگو می توانیم مسایل را برای مردم روشن کنیم تا همه مردم از آن منتفع شوند.

احمدی‌ نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار تلویزیون سی.‌ان.‌ان درباره اینکه برخی مقامات ایرانی اظهار داشتند که ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده از تندروی به سوی منطق خواهد رفت و آیا منظور از تندرو شما هستید، اظهار داشت: این سخنان به هیچ وجه مهم نیست و چنانکه در آمریکا در موسم انتخابات همه درباره همه مسائل اظهارنظر می‌کنند در ایران نیز در ایام انتخابات بازار اظهار نظر داغ است، اما برای من مهم این است که به انتخاب مردم احترام بگذاریم چرا که توده‌های مردم در تقسیم‌بندی‌های سیاسی نمی‌گنجند و همه باید کمک کنیم تا آنها بهترین انتخاب را داشته باشند و بعد از انتخاب از آن حمایت کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی که حضور احمدی‌نژاد در همه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در دو دوره ریاست جمهوری خود که در مقایسه با روسای جمهور سابق ایران بی‌سابقه بود، اظهار داشت: اگر شرایط فراهم بود روسای جمهور قبل هم در این مجامع شرکت می‌کردند و سفر ما به نیویورک در واقع سفر به نیویورک نبود بلکه سفر به سازمان ملل و پیگیری اموری بود که باید از این مجرا دنبال می‌شد.