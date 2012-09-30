یک نظامی آمریکایی کشته شد/تلفات 2000 نفری ارتش آمریکا در جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شمار تلفات نظامیان آمریکا در جنگ افغانستان به دو هزار نفر رسید. این آمار در پی اعلام کشته شدن یک نظامی دیگر آمریکایی در روز گذشته در افغانستان اعلام می شود.

بنا بر اعلام فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) روز شنبه یک نظامی ناتو و یک غیرنظامی در شرق این کشور کشته شدند.

سخنگوی پلیس ولایت وردک با تایید این خبر گفت در این درگیری که مقابل یک مقر پلیس رخ داده دست کم دو نظامی افغان زخمی شده اند.

این در حالی است که سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان نظامی کشته شده در این درگیری را یک آمریکایی اعلام کرد. به این ترتیب از زمان آغاز جنگ افغانستان در روز هفتم اکتبر 2001 تا کنون شمار تلفات ارتش آمریکا به 2 هزار نفر رسید.