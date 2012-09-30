17 درصد تماسها با پلیس 110 اردبیل مزاحمت شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمخانی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه تخصصی شهرک آموزش ترافیک با اشاره به تماسهای مردم استان با مرکز فوریتهای پلیس 110 تصریح کرد: ضرورتی برای 42 درصد تماسهای مردم استان با پلیس 110 وجود ندارد که 25 درصد آنها تماسهای بی مورد و 17 درصد برای مزاحمت است.

وی با بیان اینکه باید از چنین تماسهایی خودداری شود چون ممکن است در آن زمان و در مکان دیگری مردم به کمک پلیس نیاز داشته باشند، یادآور شد: تنها 58 درصد تماسهای شهروندان با این مرکز ضروری است.

فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه اکثریت تماسهای مردم با پلیس 110 برای مشاوره و گزارشات مردمی است، افزود: مردم به پلیس اعتماد داشته و گزارشات یا مشاوره های خود را با خدمتگزاران خود در نیروی انتظامی مطرح می کنند.

دستگیری باند سرقت از مشتریان بانکها

کریمخانی همچنین از شناسایی باند سارقان در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: باندی که افراد را موقع خروج از بانکها شناسایی و در زمان و فرصت مناسبی اقدام به سرقت پول مشتریان بانکی می کردند دستگیر شدند.

وی با اشاره به نحوه دستگیری این باند ادامه داد: با دریافت گزارشات مردمی مبنی بر سرقت از مشتریان بانکها، پلیس به صورت نامحسوس وارد عملیات شد و تمامی اعضای این باند را دستگیر کرد که به تمامی سرقتهای انجام شده اعتراف کرده اند.

