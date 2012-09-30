گرانی مردم را به ستوه آورده است/ انتقاد از دولتمردان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ابراهیم امینی ظهر یک شنبه در دیدار مدیر مسئول، سردبیر و اعضای شورای سردبیری روزنامه مغرب، اظهار داشت:‌ من در ابتدای سخنانم اظهار تأسف شدید خود را نسبت به تورم و گرانی افسار گسیخته موجود در کشور که مردم شریف ما را به ستوه آورده،‌ اعلام می کنم.



تعطیلی برخی از چاپخانه ها به دلیل گرانی کاغذ مایه تاسف است



وی افزود:‌ گرانی های امروز به کاغذ و دیگر اقلام فرهنگی ما نیز رسیده و به تبع آن بسیاری از کارهای فرهنگی کم و برخی از چاپخانه ها تعطیل شده اند که این مایه تأسف است.



عضو جامعه مدرسین ادامه داد: گرانی را قبول داریم، چرا که در دنیا نیز‌ بعضا شاهد گرانی هایی هستیم، اما معمولا گرانی های بیشتر کشورهای دنیا، مشخص و معلوم بوده و حساب و کتاب دارد،‌ اما متأسفانه گرانی موجود در کشور ما بی حساب بوده و گاهی از 100درصد هم بیشتر است و این همه چیز را به هم می‌ریزد.



بی توجهی به نظرات مراجع و علما توسط مسئولان جای تاسف دارد



وی با تأکید بر این که اقلام مورد نیاز مردم گران شده است،‌ گفت: مردم به مراجع عظام و علما می‌گویند که چرا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنید و به همین دلیل مراجع و علما حرف های مردم را در جامعه منعکس می‌کنند، اما متأسفانه کار به جایی رسیده که حرف این بزرگان در مسئولان مربوطه اثر ندارد و این مسئله آدم را مأیوس می‌کند.



آیت‌الله امینی گفت: از مردم شریف ایران که تحمل این مشکلات را کرده و مشکلات را به روی خود نمی آورند تشکر می کنم و آن نشان دهنده این است که مردم ما نظام، انقلاب و اسلام را می‌خواهند، اما شدیدا از این گرانی‌ها ناراحتند.



منکر اثر تحریم بر ایجاد گرانی نیستیم



امام جمعه قم یادآور شد: مقام معظم رهبری و دیگر مراجع و علما بارها گفته اند که باید برای تورم و گرانی موجود راه حلی یافت چرا که بیش از این در توان تحمل مردم نیست، اما متأسفانه مسئولان مربوطه همه این مسائل را به گردن تحریم ها می اندازند، البته ما منکر تحریم ها و اثرات آن بر جامعه و ایجاد تورم و گرانی نیستیم، اما این تحریم ها تا یک میزان مشخص اثر دارد.



وی افزود: کارشناسان اقتصادی معتقدند تحریم های موجود در ایجاد یک تورم 30درصدی در جامعه مؤثر است اما ما گاهی شاهد تورم 100درصد هستیم و این نشان می دهد درصد بیشتر گرانی ها به ضعف مدیریت و یا بی مدیریتی مسئولان مربوطه بر می گردد چرا که اگر ما مدیریت صحیح داشتیم اوضاع این گونه نبود.



انتقاد از دولتمردان



آیت‌الله امینی با انتقاد از انکار گرانی و تورم در جامعه از سوی دولتمردان، گفت: نفی گرانی و تورم و انکار آن، جلوی گرانی را نمی گیرد و حتی باعث بدبینی مردم نسبت به مسئولان شده است.



وی با تأکید بر این که باید این ضعف مدیریت ها جبران شود، گفت: برای مثال اگر در تولیدات کشاورزی خود مدیریتی قوی داشتیم، نباید شاهد مشکلات عدیده این بخش می بودیم.



آیت الله امینی ادامه داد:‌ البته برخی از مسئولان می خواهند که این مشکلات برطرف شود اما باید تلاش بیشتری کرده و نگرانی مردم، مراجع و علما و رهبری معظم انقلاب را برطرف کنند.



تشکر از مردم به دلیل تحمل گرانی ها



وی با یادآوری مجدد تحمل مردم در مقابل گرانی ها و تشکر از مردم به خاطر این موضوع، تأکید کرد:‌ تحمل مردم هم حدی دارد و سوءاستفاده مسئولان مربوطه از تحمل مردم خوب نیست، ما شاهدیم که در بسیاری از کشورهای دنیا مردم،‌ همانند مردم ایران تحمل ندارند و این به خاطر اسلام و انقلاب است.



آیت الله امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی جامعه، گفت: رسانه های جمعی از جمله،‌ مطبوعات، صدا و سیما و سایت های اینترنتی، نقش بزرگی در آگاهی بخشی به مردم و رشد فکری و فرهنگی آن ها دارند و در جهت بخشی به نگاه مردم به مسائل سیاسی،‌ اقتصادی و ... نیز تأثیر گذارند.



وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که امروزه گرفتار مشکلات اخلاقی در جامعه شده ایم، ‌گفت:‌ انتظار این بود و هست که در نظام جمهوری اسلامی اخلاق اسلامی در همه جا پیاده شود، اما متأسفانه شاهد ضعف اخلاقی در جامعه هستیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه خطاب به اعضای شورای سردبیری روزنامه مغرب گفت: قدر جایگاه و رسانه را دانسته و آن را در خدمت اسلام و جمهوری اسلامی به کار گیرید.



متأسفانه امروز فرهنگ غرب در جامعه ما ترویج می شود



وی افزود: متأسفانه امروز فرهنگ غرب در جامعه ما ترویج می شود و این موضوع به خصوص در اینترنت و ماهواره بیشتر وجود دارد و متأسفانه بیماری فرهنگی در جامعه بی اثر نبوده و در جامعه سرایت می کند.



آیت الله امینی گفت: باید فرهنگ صحیح اسلام را ترویج کنیم و این یک مقدار مربوط به سایت ها و مقداری هم مربوط به مجلات و روزنامه هاست.



وی در ادامه سخنان خود با بیان این که امروز شاهد مشکلات عدیده خانوادگی در جامعه هستیم، گفت: در شرایط کنونی شاهدیم که سنین ازدواج بالارفته و این رنج آور و باعث ناراحتی در خانواده ها شده است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ گفت: امروز سن ازدواج بسیاری از پسرها به بالای 30 و 35 سال و سن ازدواج بسیاری دخترها به بالای 25 سال رسیده و این مسائل،‌ مسائلی است که آثار مخرب خود در جامعه را نشان می دهد.



وی افزود: اگر انتظار داریم که جوانان ما سالم بمانند و از طرفی مسئله ازدواج آن ها حل نشود، این موضوع ممکن نیست و قطعا رسانه ها در تبیین این مسئله می توانند بسیار مؤثر باشند.



آیت الله امینی ادامه داد: من به شخصه از وضع موجود چه در مسائل خانوادگی، چه در مسائل اخلاقی جامعه و چه در مسائل فرهنگی و ... رنج می برم.



وی تأکید کرد: متولیان فرهنگی در جامعه باید توجه کنند که وقتی می خواهیم از مسائل خانواده و مسائل فرهنگی بگوییم یا بنویسیم و یا این که فیلمی را درست کنیم باید به این نکته توجه کنیم که در کشوری اسلامی زندگی کرده و نمی توان مسائل و قضایا را طبق دلخواه خود و یا جریان خاصی توجیه کنیم.



امام جمعه قم گفت: باید روزنامه ها و دیگر رسانه ها،‌ مطالب را به صورت صحیح تهیه و آن را به جامعه ارائه دهند یعنی برای مثال،‌ اخلاق اسلامی، رفتار دولت با مردم و رفتار مردم با دولت مردان و همین طور رفتار مردم با مردم از نظر اسلام را از مبانی دینی استخراج کنند.



وی خطاب به دست اندرکاران روزنامه مغرب ادامه داد: باید در روزنامه خود و یا هر رسانه دیگری، گروهی باشند که مطالب را از لحاظ دینی مورد توجه و دقت نظر قرار دهند.



آیت الله امینی یادآور شد: باید روزنامه ها و مجلاتی منتشر شود که واقعا به درد مردم بخورد چرا که بعضا شاهدیم که مجلاتی منتشر می شود که اصلا ضرورتی ندارد اما منتشر شده و این باعث می شود که مطالب خوب و قابل عرضه به جامعه در میان آن ها گم شود.



روزنامه نگاران اولویت ها را رعایت کنند



وی در ادامه نصایح خود به روزنامه نگاران گفت: سعی کنید اولویت ها را رعایت کرده و تا به صحت مطلبی یقین نکردید آن را منتشر نکنید.



عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: از ذکر مطالب تفرقه انگیز ولو این که آن مطالب حق هم باشد پرهیز کنید چرا که جامعه ما از تفرقه رنج می برد و نیازمند آرامش هستیم.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله امینی تأکید کرد:‌ روزنامه نگاران و دیگر رسانه ها نباید چهره ها و شخصیت ها را تخریب کنند، چرا که شاهدیم،‌ افرادی که در تحقق انقلاب نقش داشتند و اکنون نیز به صورت باطنی با نظام هستند،‌ تخریب می شوند که البته تخریب آن ها گناه و حرام و برای نظام ضرر دارد.

