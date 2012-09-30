زمین خوردن علت 75 درصد سوانح دوران سالمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم صحافی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری روز قلب و سالمند علت مهم آسیبدیدگی سالمندان را سوانح ذکر کرد و افزود: در حدود 10 درصد از جمعیت سالمند ما دچار کمتحرکی هستندو به همین خاطر16 درصد این افراد دچار چاقی هستند و 18 درصد نیز با لاغری دست و پنجه نرم می کنند.
سرپرست گروه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه 89 درصد تختهای بیمارستانی استان توسط سالمندان اشغال می شود عنوان کرد: تغذیه یکی از عوامل موثر در سلامت سالمندان است که بایستی به آن توجه شود.
صحافی افزود: سالمندان باید سه وعده غذای اصلی و دو نوبت میان وعده داشته باشند و همچنین باید در رژیم غذاییشان شیر و مایعات زیاد گنجانده شود.
وی کاهش تمرکز حواس، افزایش ناتوانی و دچار شدن به چند بیماری به صورت همزمان را از عوارش دوران سالمندی برشمرد.
صحافی افزود: رعایت کردن بهداشت فردی مناسب، تغذیه صحیح، حضور فعال در جامعه، مصرف نکردن مواد مخدر و فعالیت فیزیکی مناسب از عواملی است که سبب پیشگیری از بیماریهای دوران سالمندی می شود.
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