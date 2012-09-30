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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

صحافی:

زمین خوردن علت 75 درصد سوانح دوران سالمندی است

زمین خوردن علت 75 درصد سوانح دوران سالمندی است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست گروه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 75 درصد سوانحی که سلامتی سالمندان را تهدید می کند در اثر زمین خوردن در خانه برای آنها اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم صحافی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری روز قلب و سالمند علت مهم آسیب‌دیدگی سالمندان را سوانح ذکر کرد و افزود: در حدود 10 درصد از جمعیت سالمند ما دچار کم‌تحرکی هستندو به همین خاطر16 درصد این افراد دچار چاقی هستند و 18 درصد نیز با لاغری دست و پنجه نرم می کنند.

سرپرست گروه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه 89  درصد تخت‌های بیمارستانی استان توسط سالمندان اشغال می شود عنوان کرد: تغذیه یکی از عوامل موثر در سلامت سالمندان است که بایستی به آن توجه شود.

صحافی افزود: سالمندان باید سه وعده غذای اصلی و دو نوبت میان وعده داشته باشند و همچنین باید در رژیم غذاییشان شیر و مایعات زیاد گنجانده شود.

وی کاهش تمرکز حواس، افزایش ناتوانی و دچار شدن به چند بیماری به صورت همزمان را از عوارش دوران سالمندی برشمرد.

صحافی افزود: رعایت کردن بهداشت فردی مناسب، تغذیه صحیح، حضور فعال در جامعه، مصرف نکردن مواد مخدر و فعالیت فیزیکی مناسب از عواملی است که سبب پیشگیری از بیماری‌های دوران سالمندی می شود.

کد مطلب 1708938

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