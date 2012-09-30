مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که بعد از ظهر یکشنبه به کار خود پایان داد، پس از برگزاری 67 دیدار انفرادی مبین تقوی با کسب برتری برابر رقیبان، به مقام قهرمانی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان استان در اسلحه فلوره دست یافت.

این شمشیرباز اردبیلی در دیدار نهایی برابر نیما نوری قرار گرفت که در پایان تقوی موفق شد با برتری 15 بر 9 به مقام قهرمانی مسابقات دست یابد. نوری دوم شد و حسام عزیزپور از اردبیل و مرصاد هدایت از شهرستان نیر مشترکا سوم شدند.

دریا آردن با اقتدار قهرمان استان اردبیل شد

همچنین در بخش بانوان نیز دریا آردن با قاطعیت قهرمان مسابقات شمشیربازی فلوره قهرمانی جوانان دختر استان شد.



مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان استان اردبیل در قسمت دختران با حضور 19 بازیکن جوان فلوریست برگزار شد و پس از برگزاری 67 دیدار انفرادی، دریا آردن در بازی نهایی با کسب برتری 15 بر 8 برابر سونیا بی نظیر به مقام قهرمانی دست یافت.

سونیا بی نظیر به مقام دومی مسابقات رسید و هاجر یوسفی و مریم سعید مشترکا سوم شدند.

در پایان رقابتها هادی صباغی رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل طی سخنانی یادآور شد: این دوره اولین مسابقات شمشیربازی قهرمانی استان در سال 91 بود که بعد از اتمام مسابقات معوق سال 90 از سوی کمیته مسابقات هیئت استان برگزار می شود.

