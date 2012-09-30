صنعت گردشگری زمینه ساز توسعه سیاهکل است

حسین اسماعیلیان به مناسبت هفته گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به شمار می رود، بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند.

وی همچنین به ظرفیت های گردشگری سیاهکل اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه زیرساختهای گردشگری این منطقه به اشتغال مولد و پایدار کمک خواهد کرد.

فرماندار سیاهکل اشتغالزایی و درآمدزایی را از جمله اثرات مثبت توجه به جاذبه های گردشگری دانست و گفت: با توسعه صنعت گردشگری فرصت های شغلی بسیاری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: پویایی و تحرک، تولید ثروت و ایجاد فرصت های شغلی از ویژگی های ممتاز صنعت گردشگری است.

اسماعیلیان یادآور شد: توسعه صنعت گردشگری نقش موثری در کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت دارد.