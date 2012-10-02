مریم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح ضابطه‌مند شدن حقوق‌های ملی‌پوشان دوومیدانی تصریح کرد: قبل از اینکه قرار باشد چنین طرحی پایه‌ریزی شود، گفته بودم که انجام این کار خیلی خوب است، چرا که هر ورزشکاری می‌داند که در چه جایگاهی قرار دارد. به واقع هر ورزشکاری نسبت به درجه و جایگاهی که دارد حقوق هم دریافت می‌کند.

وی در خصوص این طرح ادامه داد: مفاد این طرح به گونه‌ای است که به ورزشکاران براساس رنکینگ، حقوق و مزایا پرداخت می‌شود. افرادی که در رنکینگ‌های بین المللی جایگاه بهتری دارند، امتیازی بیشتری کسب می‌کنند و قاعدتا پول بیشتری هم از فدراسیون می‌گیرند.

عضو تیم ملی دوومیدانی ایران اظهار داشت: در گذشته به این صورت بود که حقوق دختران خیلی پایین‌تر از پسرها بود اما در حال حاضر دیگر به این صورت نیست و ورزشکاران براساس رنکینگ‌های‌شان حقوق و مزایا می‌گیرند.

وی تاکید کرد: تمرینات زمستانی‌ام را آغاز کرده‌ام اما متاسفانه هنوز مربی ندارم. فدراسیون اعلام کرده است که تا یکی، دو ماه دیگر تکلیف مربی‌ام مشخص خواهد شد. البته هنوز مشخص نیست کدام مربی به ایران بیایید.

طوسی در پایان گفت: شانزدهم مهرماه از طرف تیم دوومیدانی دانشگاه آزاد در مسابقات اوپن مالزی شرکت می‌کنم. البته مدتی بود که ریکاوری می‌کردم و تمرینات زیادی نداشتم. آمادگی زیادی ندارم اما مسئولان باشگاه به شرکت در این مسابقات تمایل زیادی دارند.