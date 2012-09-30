توانایی خودکفایی در تولید واکسن را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قدکچی ظهر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: موسسه رازی به لحاظ پتانسیل تولید تعداد واکسن از کل واکسن ها در برنامه وزارت بهداشت تنها یک مورد را تولید نمی کند.



وی ادامه داد: در زمینه تولید واکسن هاری تجربیات را داشته ایم و هم اکنون توانایی خودکفای در تولید واکسن را داریم.



رئیس موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی افزود: هم اکنون اعلام آمادگی کرده ایم برای تولید سرم های درمانی و هم برای واکسن انسانی که هنوز در کشور ساخته نشده است توانایی تولید را داریم.



قدکچی گفت: اهداف ما این است که نیاز کشور را پوشش بدهیم و در صورت حمایت تولید خواهیم کرد.



رئیس موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی تصریح کرد: در خصوص تولید واکسن خوراکی هنوز عملیات مطالعات و ساخت آن شروع نشده است.



وی اظهار داشت: موسسه رازی یک موسسه تحقیقاتی است که 50 سال سابقه در تولید انواع سرم را دارد.

