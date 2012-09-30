عفونت لثه ریسک ابتلا به بیماری قلبی را تا 70 درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، معین تقوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری روز جهانی قلب و روز سالمند اظهار داشت: سالمندان بیشتر در معرض بیماریهای دهان و دندان سکته های قلبی هستند.

وی تاکید کرد: بیماریهای دهان و دندان در بروز بیماریهای قلبی تاثیرگذار است و بیماریهای مختلفی که در حفره دهان و دندان بروز می کند با سلامت تمام اعضای بدن مرتبط است.

وی افزود: بیماری لثه که شیوع بیشتری در جامعه دارد در مراحلی تشخیص داده می شود که بیماری کاملا پیشرفت کرده است و این التهاب لثه تمام بدن را درگیر می کند.

تقوی بیان کرد: بیماریهای لثه می تواند سلامت عمومی بدن را به خطر بیاندازد و تمام بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

مدیرگروه بیماریهای دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد:ثابت شده است که دیابت، بیماری های تنفسی، تولد نوزادان نارس با بیماریهای لثه مرتبط است.

وی تصریح کرد: با توجه به ارتباط بیماریهای دهان و دندان لزوم پیشگیری در سلامت دهان و دندان بیشتر نمود پیدا می کند.