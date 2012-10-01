بخش کهک قم با مشکل کم آبی مواجه است

علیرضا گلچین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین مشکل بخش کهک را کمبود آب ذکر کرد و افزود: تأمین آب روستاها و شهر کهک از طریق چاه انجام می‌شود و در سال‌هایی که با کمبود بارندگی مواجه هستیم، مشکل کمبود آب نیز در بخش بیش از گذشته جلوه می‌کند.



وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به بارندگی‌های کمی که در بخش شده است، مردم برای تامین آب مزارع و باغات خود با کمبود آب مواجه هستند و در برخی از روستاها مشکل تامین آب شرب وجود دارد.



بخشدار کهک با بیان اینکه اقدامات خوبی از طرف شرکت آبفار در بخش کهک انجام شده که از آن جمله می‌توان به حفاری چاه‌های جدید اشاره کرد گفت: شهر کهک با حدود 4 هزار نفر جمعیت با مشکل کمبود آب مواجه بود و در این شهر قطعی آب داشتیم، اما با پیگیری‌های زیادی که انجام شد یک حلقه چاه جدید در منطقه باغ آهو احداث شده که هنوز تجهیز نشده است و چاه‌هایی که قبلا در این منطقه وجود داشت نیز لایروبی و کف شکنی شده است.



وی با اشاره به تامین اعتبار خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز به بخش کهک افزود: انتقال آب 80 روستا به بخش کهک از جمله طرح‌هایی است که با پیگیری‌های زیاد مسئولان در مرحله انتخاب پیمانکار است و امیدواریم با اجرای این طرح مشکل کم آبی بخش کهک برطرف شود.



گلچین‌پور تصریح کرد: در این طرح روستاهای امامزاده ابراهیم، سیرو، ونارچ و ورجان از آب سرشاخه‌های دز بهره مند خواهند شد و مشکل آب مسکن مهر و شهرک کوثر کهک نیز برطرف می‌شود.



وی ادامه داد: در حال حاضر 424 واحد مسکن مهر در شهرک کهک احداث شده است و اگر ما بخواهیم این تعداد واحد مسکونی را وارد شبکه آب کهک کنیم، مردم شهر کهک با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد.

بخشدار کهک گفت: اگر انتقال آب 80 روستا جنبه اجرایی پیدا کند مشکل مسکن مهر کهک نیز حل می شود، ضمن اینکه چاهی که اخیرا حفاری شده است مقدار زیادی به تامین آب مسکن مهر و شهر کهک کمک می‌کند، از این رو باید منتظر ماند تا این چاه تجهیز شود و ببینیم چه میزان آبدهی دارد و آیا می‌تواند مشکل آب مسکن مهر را حل کند یا خیر؟



گلچین‌پور ادامه داد: کار حفاری یک حلقه چاه نیز در روستای دستگرد توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی آغاز شده و هنوز کار حفاری آن تکمیل شده است که اگر این چاه به بهره برداری برسد مشکل قسمت جدیدالاحداث روستای دستگرد برطرف خواهد شد.



روستائیان مقصرند!



وی به مشکل آب روستای خاوه اشاره کرد و گفت: در رابطه با مشکل آب روستای خاوه باید بگویم که یک مقداری خود مردم این روستا نیز مقصر هستند. در این روستا 24 ساعت آب برای کشاورزی استفاده می‌شود و شرکت آب و فاضلاب روستایی پیشنهاد داد که یک چاه را با قیمت مناسب به این شرکت بفروشند تا از آن برای پر کردن منبع روستا و استفاده آب شرب روستائیان استفاده کند. روستائیان قصد داشتند با قیمت بالایی این چاه را واگذار کنند که برای شرکت آبفار خرید آن مقدور نبود.



بخشدار کهک افزود: یک راه حل دیگری را هم مطرح کردیم و قرار شد که روستائیان با توافقی که با شرکت آبفار انجام می‌دهند دو ساعت از آب چاه را به شرکت آب و فاضلاب روستایی بفروشند که این پیشنهاد نیز مثمر ثمر واقع نشد و اعتبار مربوط به این روستا برگشت خورد.



واگذاری امور آب به دهیاران صلاح نیست



گلچین‌پور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر واگذاری امور آب شرب روستاها به دهیاران و شوراها، اضافه کرد: صلاح نمی‌دانم آبی که مربوط به شرب مردم هست به شورا و دهیاری واگذار شود، زیرا آنها نمی‌توانند جوابگوی نیاز مردم باشند، شرکت آبفار اعتبارات دولتی و ملی دارد و می‌تواند در روستاها هزینه کند.

تعویض شبکه‌های فرسوده



وی اظهار کرد: یکی از پیگیری‌های جدی که داشتیم تعویض شبکه‌های فرسوده روستاها است که تاکنون با توجه به اعتبارات محدودی که شرکت آب و فاضلاب روستایی دارد، اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده است.



وی تصریح کرد: مسئله‌ای که مورد اعتراض بخشداری، دهیاران و مردم می‌باشد این است که چرا وقتی شبکه‌های آب در روستاها تعویض شده، نسبت به ترمیم آسفالت معابر اقدام نشده است.



وی افزود: در بازدیدی که خود بنده از روستاها داشته‌ام وضعیت موجود را بررسی کردم و در مکاتباتی که با شرکت آبفار داشتیم، مسئولان این نهاد اظهار کردند که در حال حاضر اعتبار لازم برای این کار نداریم. با اعتبار کمی که شرکت آبفار دارد اقداماتی که تاکنون در روستاها انجام داده است قابل تقدیر است، ولی خواسته بخشداری، دهیاران و روستائیان این است که کارهای انجام شده در روستاها به اتمام برسد و حفاری صورت گرفته ترمیم و معابر آسفالت شود.



به گفته بخشدار کهک شبکه فرسوده شهر کهک هم در حال تعویض است که با اتمام این طرح مشکل هدر رفت آب و مسائل بهداشتی به طور کامل برطرف می‌شود.



گلچین‌پور تاکید کرد: مهم‌ترین درخواستی که از شرکت آب و فاضلاب روستایی داریم این است که خط انتقال آب 80 روستا به بخش کهک را هر چه سریع‌تر عملیاتی کرده تا مشکلات آب بخش کهک برطرف شود.

جمع‌آوری تیرهای برق مزاحم



بخشدار کهک یکی از مشکلات روستاهای بخش کهک را وجود تیرهای برق مزاحم عنوان کرد و گفت: این تیرها بعد از اجرای طرح هادی در معابر باقی مانده است.



گلچین‌پور ادامه داد: بعد از اجرای طرح هادی در معابر روستاها، جدول گذاری و آسفالت نیز انجام شده ولی هنوز تیرهای برق در وسط معابر باقی مانده است و در بازدیدهای دوره‌ای که از روستاها داشته‌ام یکی از مشکلاتی که توسط اعضای شوراها، دهیاران و مردم مطرح شد، همین مسئله بوده است.



وی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و مکاتبات انجام شده شرکت برق متعهد شده است بر اساس اولویت تیرهای مزاحمی که در معابر روستاها وجود دارد را جابجا کند.



بخشدار کهک اضافه کرد: در برخی از روستا تیرهای برق از وسط منازل مسکونی عبور کرده است و در بررسی‌های صورت گرفته اولویت‌ها را مشخص کردیم و در اختیار شرکت برق قرار دادیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.



وی گفت: پیمانکار طرح جابجایی تیرهای برق مزاحم در روستاها انتخاب شده و در آینده نزدیک حدود 100 تیر مزاحم در روستاهای بخش کهک جابجا خواهند شد.

