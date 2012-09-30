مسائل اعتقادی بر سلامت قلب تاثیرگذار است/ لزوم تغییر شیوه زندگی و تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، تکتم مقیمان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری روزجهانی قلب وروز سالمند با اشاره به اینکه طبق اصول روانشناسی قلب در بدن مرکز تمام باورها و اعتقادات است تصریح کرد: در اصل قلب ارگانی است که ارگان‌های دیگر را از لحاظ اعتقادی راهنمایی می‌کند داشتن قلبی سالم سبب سلامت اعتقادات انسان می‌شود.

مقیمان با تاکید بر اینکه افراد باید به عواملی که سبب به وجود آمدن عوارض قلبی می شود توجه کنند افزود: اگر بتوانیم با تغییر شیوه زندگی به اموری مانند تغذیه، ورزش،‌ مصرف‌ نکردن دخانیات و دیگر عوامل پیش گیری کننده توجه بیشتری کنیم بسیاری از مشکلات حوزه سلامت قلب حل می‌شود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مواردی که عمل پیوند قلب در افراد انجام می‌شود اعتقادات شخص اهداکننده درشخص گیرنده دیده می شود، افزود: این اثباتی بر این مدعاست که تمام احساسات و عواطف آدمی به قلب باز می‌گردد.

مقیمیان با اشاره به اهداف مرکز تحقیقات سلامت قلب و عروق جامعه‌نگر تصریح کرد: هدف این مرکز این است که بتوانیم در مورد پیشگیری و درمان و بازتوانی افراد در جامعه اطلاعات خوبی به دست بیاوریم.

نماینده مرکز تحقیقات سلامت قلب و عروق جامعه‌نگر با اشاره به اقدامات انجام شده برای بیماران قلبی تاکید کرد: آموزش برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در روستاها و مناطق محروم شروع شده که ثمره این اقدامات بالا رفتن امید به زندگی درافراد بویژه سالمندان است.