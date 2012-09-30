به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد ایزدپناه افزود: متاسفانه با وجود دستور صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تخلیه طبقه فوقانی کتابخانه آیت الله موسوی بجنوردی، مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از اجرای این دستور امتناع میکنند.
وی با بیان اینکه، کتابخانه آیت الله موسوی بجنوردی درسال 1380 افتتاح و به طور کامل در اختیار کتابخانه عمومی قرار گرفته است افزود: بر اساس ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب هیئت وزیران، بایستی این مکان در اختیار کتابخانه باقی بماند.
ایزدپناه اظهارداشت: به رغم دستور العمل فوق که مشخصا به استناد آن، حق بهره برداری از مکان مذکور را در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار داده است، پس از تقسیم استان، توسط سرپرست محترم وقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه فوقانی این کتابخانه تصرف و تاکنون به عنوان دفتر مدیرکل مورد بهره برداری قرار گرفته است در حالی که شهرستان بجنورد با پایینترین سرانه مطالعاتی در کشور، شدیدا از کمبود فضای کتابخانهای رنج میبرد و مکررا" شاهد اعتراضات مردمی در این خصوص بوده است.
مسئول رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد اداره کل کتابخانههای عمومی استان یادآورشد: در جریان سفر اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسهای با حضور استاندار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران دستگاههای فرهنگی، ضمن بررسی مشکلات حوزه فرهنگ، مقرر شد طبقه فوقانی کتابخانه عمومی آیت الله موسوی بجنوردی که در تصرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی قرار گیرد که این امر تا کنون محقق نشده است.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ازدحام دانش آموزان و دانشجویان جهت استفاده از این کتابخانه اظهار داشت: هم اکنون با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم که امیدواریم با همکاری مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان این مشکل هرچه سریعتر رفع شود.
بر اساس ماده20 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور، مصوب هیئت وزیران "حق استفاده از اموال غیر منقول متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که تا زمان تصویب آیین نامه در اختیار کتابخانههای عمومی قرار گرفته است یا حسب نیاز کتابخانهها به درخواست هیئت امنا و با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط قرار خواهد گرفت، تا زمان رفع نیاز و اعلام آن توسط هیئت امنا،به نهاد کتابخانههای عمومی واگذار میشود."
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