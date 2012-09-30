مبارزه چاوز با بیماری پایان یافت/اطمینان هوگو از پیروزی بر رقیب انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه n-TV آلمان، "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا از درمان قطعی بیماری اش خبر داد. وی در نخستین حضور انتخاباتی اش با اعلام این خبر گفت قصد دارد با حفظ سمت ریاست جمهوری، آن را تا پایان دوره بعدی در 2019 ادامه دهد.

چاوز با بیان اینکه احساس می کند بیماری اش به کلی بهبود یافته از عزم خود برای شرکت در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم اکتبر ونزوئلا خبر داد.

این سیاستمدار 58 ساله اطمینان داد که در این رقابتها بر "هنریک کاپریلس" محافظه کار پیروز شده و در کاخ ریاست جمهوری باقی می ماند. وی همچنین تاکید کرد مهمترین مسئله برای وی در این انتخابات تثبیت انقلاب است.

گفتنی است پزشکان کوبایی در ژوئن 2011 غده ای سرطانی را از بدن رئیس جمهوری ونزوئلا خارج کردند و از آن زمان وی برای مداوای بیماری خود چندین نوبت به این کشور سفر کرده است.