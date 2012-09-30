هنرمندان با تجمع مقابل تئاتر شهر فیلم موهن را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، چهره‌های مختلف هنری نظیر عزت‌الله رمضانی‌فر، افسانه بایگان، ابوالفضل پورعرب، علی عطشانی، جمال شورجه، گیتی معینی، صدرالدین حجازی، حسین پرستار و ولی‌الله مؤمنی به نمایندگی از جامعه هنری با حضور در مقابل مجموعه تئاتر شهر طوماری را در محکومیت فیلم موهن تولید شده امضا کردند.



در این تجمع اسکات فرانک فیلمساز آمریکایی و بری گرین فیلمساز کانادایی نیز حضور داشتند و ساخت این فیلم موهن را محکوم کردند. فرانک با اشاره به اینکه فرهنگ موجود در آمریکا سکولار است یادآور شد: این فیلم نماینده فیلم سازان ما نیست. ما باید فیلم‌هایی بسازیم که باعث همدلی شود نه توهین به مقدسات.



در ادامه گرین فیلمساز کانادایی نیز با اشاره به اینکه فیلم موهن تولید شده نماینده فیلم سازان کانادایی نیست تأکید کرد: این فیلم یک آشغال و زباله است و به هیچوجه نباید آن را جدی گرفت.



سپس بیانیه هنرمندان ایرانی و تنی چند از هنرمندان هالیوود در محکوم کردن فیلم موهن تولید شده به دو زبان انگلیسی و فارسی قرائت شد. پس از آن صدرالدین حجازی با اشاره به اینکه باید به روح کسانی که جانشان را برای مملکت فدا کردند درود فرستاد تصریح کرد: آدمی نمی‌تواند توهین به مقدساتش را تحمل کند.



وی در ادامه یک رباعی را که در این خصوص سروده بود برای حاضران قرائت کرد. اجرای موسیقی توسط گروه "دستان گویا" و معراج محمدی در مدح و ستایش نبی اکرم (ص) از دیگر برنامه‌های اجرا شده در تجمع هنرمندان در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر بود. پایان بخش این تجمع نیز اجرای سرود "ای ایران" بود.