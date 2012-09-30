پروژه بین المللی منارید در سایت رزین منطقه بیلوار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با حضور بخشدار بیلوار جمعی از مدیران ادارات، سازمانها، کارشناسان، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد، اعضای شوراهای اسلامی روستاهای حوزه رزین بیلوار و روستا ئیان محلی افتتاح و آماده بهر ه برداری شد.

مدیر اجرائی استانی پروژه منارید در این خصوص گفت: این پروژه بین المللی با مشارکت دفتر عمران سازمان ملل متحدU.N.D.P در استان یزد، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه به طور همزمان در حال اجرا است.

منوچهر آتش زر افزود: عملیات اجرایی پروژه مذکور در پنج روستا در حوزه آبخیزداری با مشارکت روستا ئیان انجام خواهد شد و نقطه شروع کارهای اجرائی روستای زامله بوده است.

وی ادامه داد: بخشی از عملیات پروژه مذکور شامل ساماندهی منابع آب های سطحی شرق روستای یاد شده برای مصارف کشاورزی است.

بخشدار بیلور نیز در این رابطه با ابراز خشنودی از اجرای پروژه های بزرگ استان و منطقه بیلوار گفت: با هماهنگی و پیگیری های اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کمیته برنامه ریزی استان کرمانشاه پروژه های مورد نیاز و حیاتی برای بهبود وضعیت روستائیان و رونق و عمران و آبادانی روستاها تحقق یابد.

اکبرپور تاکید کرد: عملیاتی کردن این پروژه ها موجب گسترش بازار کار و عدم مهاجرت روستا ئیان به شهرها شده و از مشکلات روستا ئیان کاسته خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری نمود که این پروژه به عنوان الگوئی در سطح کشور مطرح شود.