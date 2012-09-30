64 عنوان کتاب در لرستان منتشر شد/ فراخوان پنجمین دوره انتخاب کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشااله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده بر اساس ارسال درخواستهای ناشرین استانی برای رفع موانع حوزه چاپ،نشر و صدور مجوزهای لازم چاپ کتاب تعداد عناوین کتب منتشر شده در سه ماهه دوم سالجاری در مقایسه با سال گذشته افزایش 50 درصدی داشته است.

وی افزود: تعداد عناوین منتشر شده کتاب در نیمه اول سال جاری 64عنوان بوده که تعداد 40 عنوان آن مربوط به سه ماهه دوم است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این استان رشد قابل توجهی داشته است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: سال گذشته 78 عنوان کتاب در این استان منتشر شده است.

انجمن مفاخر لرستان تشکیل می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از راه اندازی انجمن مفاخر استان خبر داد.

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در جمع اندیشمندان و صاحبان قلم لرستان گفت: ماههای گذشته جلسات فشرده ای در خصوص شناسایی افراد فرهیخته برای تشکیل انجمن مفاخر لرستان صورت داده ایم تا استان از آنان بهره کافی را ببرد.

وی افزود: برگزاری این گونه جلسات شروعی مناسب برای تعالی فرهنگ استان می است و چه بهتر این گونه جلسات به عنوان یک تشکل یا انجمن باشد تا از افکار استادان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

ایرج کاظمی محقق و روزنامه نگار لرستانی نیز گفت: بحث تشکیل انجمن مفاخر لرستان کاری ارزشمند است چرا که در تمامی زمینه های مختلف فرهنگی لرستان دارای شخصیت های علمی و فرهگی بزرگی در سطح کشور و حتی جهان است.

وی گفت: انجمن مفاخر لرستان دارای اساسنامه مناسبی بوده که اهداف آن صرفاً حمایت و شناسایی و معرفی محققان و ناشران و آثار ارزشمند آنان است.

نمایشگاه عکس پیامبر مهربانی در بروجرد دایر شد

مسئول انجمن سینمای جوان بروجرد از برپایی نمایشگاه عکس با عنوان پیامبر مهربانی در این شهرستان خبر داد.

رضا میرزایی گفت: این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به هتک حرمت نااهلان به ساحت قدسی خاتم الانبیا (ص) دایر شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه 22قطعه عکس از مکه مکرمه و مدینه منوره از پنج عکاس برجسته بروجرد به نمایش گذاشته شده است.

مسئول انجمن سینمای جوان بروجرد یادآور شد: این نمایشگاه 24 تا 30مهرماه نیز در مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)دانشگاه آزاد واحد بروجرد برای اطلاع رسانی به شهروندان اقشار مختلف دایر خواهد شد.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر لرستان یازدهم مهرماه آغاز می شود

بیست و چهارمین دوره جشنواره تئاتر استان لرستان با هدف شناسایی استعدادهای خلاق و تلاش برای توسعه هنر تئاتر استان، یازدهم مهر ماه جاری کار خود را آغاز می کند.

ماشااله امان الهی بهاروند معاون فرهنگی اداره کل ارشاد در این رابطه گفت: اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان همگام با هنرمندان و اصحاب هنر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی را با هدف کشف و شناسایی استعدادهای موثر در پیشرفت تئاتر و حمایت از گروههای نمایشی در تولید آثار ارزشمند و اجرای عمومی در سطح استان و تعامل و همفکری بین هنرمندان جوان و پیشکسوت و رسیدن به اصل تئاتر برای همه و تئاتر برای دوستی برگزار می کند.

وی افزود: جشنواره تئاتر استانی یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای هنری لرستان است که در مدت 24 دوره برگزاری توانسته است استعدادهای فراوانی را در حوزه تئاتر معرفی کند.

بهاروند عنوان کرد: تمام گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره اجرای عمومی قبل از جشنواره داشته و این اقدام با هدف آشنا کردن عموم مردم با تئاتر صورت پذیرفته است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: از مجموع 39 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره 24 اثر نمایشی برای بازبینی انتخاب شده که از این میان 7 اثر نمایشی برای شرکت در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان لرستان انتخاب شده اند و زمان برگزاری جشنواره نیز 11 تا 13 مهرماه است.

فراخوان پنجمین دوره انتخاب کتاب سال لرستان منتشر شد

فراخوان پنجمین دوره انتخاب کتاب سال استان لرستان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان منتشر شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اعلام این خبر گفت: پنجمین دوره انتخاب کتاب سال لرستان توسط این اداره کل و با همکاری موسسه فرهنگی بیان حیرت لرستان آبانماه سال جاری برگزار می شود

بهاروند اظهار داشت: موضوعات پنجمین دوره انتخاب کتاب سال لرستان شامل ادبیات (شعر، داستان، پژوهش های ادبی)، علوم دینی و قرآنی ، کلیات(دایره المعارف ، فرهنگها)، تاریخ، علوم کاربردی(فیزیک، پزشکی و...)، فلسفه، کودک و نوجوان، علوم اجتماعی و روانشناسی، هنر، بخش ویژه (ادبیات پایداری و مقاومت ) است.

وی در خصوص شرایط شرکت در جشنواره نیز گفت: چاپ اول آثار ارسالی به دبیرخانه می بایست در سال 1390باشد و کتابهایی که در غیر از زمان اعلام شده به دبیرخانه ارسال شوند داوری نمی شوند.

بهاروند افزود: هر نویسنده باید تعداد سه جلد از کتابهای خود را دبیرخانه ارسال کند و آثار ارسالی به دبیرخانه کتاب سال در پایان جشنواره به صاحبان آثار عودت داده نمی شوند.

وی مهلت ارسال آثار را پانزدهم مهر ماه سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: جوایز جشنواره شامل لوح تقدیر به انضمام سه میلیون ریال برای هر کتاب برگزیده در هر موضوع خواهد بود.