رسول حق پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ( وزنه برداری قدرتی) خراسان شمالی با شرکت 66 ورزشکار در قالب 10 تیم از شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، افزود: در پایان رقابت‌ها و در رده بندی تیمی، تیم باشگاه حمید از بجنورد با کسب 66 امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

حق پور اظهار داشت: تیم‌های باشگاه نوین الف با 58 امتیاز و باشگاه نوین ب با 38 امتیاز هر دو از بجنورد به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گفته حق پور تیم پاورلیفتینگ شهرستان گرمه با قرار گرفتن در رده چهارمی این دوره از رقابت‌ها، بهترین عملکرد را در بین تیم‌های شهرستانی حاضر در این مسابقات به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: در بخش انفرادی نیز صادق نیازی در رده سنی بزرگسالان با مجموع وزنه 650 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسئول گفت: رقابت‌های پاورلیفتینگ در سه آیتم اسکات، پرس سینه و لیفت برگزار می‌شود و صادق نیازی موفق شد در اسکات وزنه 235 کیلوگرمی، در پرس سینه وزنه 195 کیلویی و در لیفت نیز وزنه 220 کیلوگرمی را مهار کند و در مجموع با 650 کیلوگرم به عنوان قوی‌ترین مرد این دوره از رقابت‌ها انتخاب شود.

مسئول کمیته پاورلیفتینگ خراسان شمالی با اعلام اینکه در این رقابت‌ها، ورزشکاران در رده سنی نوجوانان در هشت وزن و در رده سنی جوانان و بزرگسالان نیز در هفت وزن شرکت کرده بودند، اظهار داشت: بر این اساس در پایان رقابت‌ها به نفرات برتر اوزان مختلف در هر سه رده سنی حکم قهرمانی اهدا شد.