باید از فدراسیون فوتبال تشکر کرد/ من بودم علی کریمی را اخراج نمی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که برای تماشای دیدار نوجوانان ایران و استرالیا به ورزشگاه دستگردی آمده بود در خصوص عملکرد این تیم گفت: در جریان کار این تیم هستم. علی دوستی و کادر فنی اش شامل نادر عزت اللهی، مهدی غفاری و مهدی حیدری برای این تیم خیلی زحمت کشیدند و عاشقانه کار کردند. بهالطبع باید هم نتیجه می گرفتند.

وی با بیان اینکه اعتقاد دارد فوتبال ایران جوانان شایسته ای دارد افزود: متاسفانه از این استعدادها به خوبی استفاده نمی شود. البته در این مدت فدراسیون فوتبال برای تیم های نوجوانان و جوانان اردوه ها و دیدارهای تدارکاتی خوبی در نظر گرفته و باید در این زمینه از آنها تشکر کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی ایران در مورد لغو دیدار با کره شمالی اظهار داشت: لغو این بازی کار بدی نبود اگر من می گفتم بازی را لغو کنند می گفتند نباید این صحبت ها را مطرح می کردم اما امروز همه با هم خواستار برگزار نشدن این دیدار شدند. در شرایط فعلی کادر فنی، تماشاگران و رسانه ها باید دست به دست هم بدهند تا تیم ملی در بازی با کره جنوبی موفق شود.

مایلی کهن در خصوص اخراج علی کریمی از پرسپولیس گفت: اخراج معنایی ندارد. زیرا بازیکن جزو سرمایه های باشگاه است. در مقطعی پیش می آید که بازیکن کار اشتباهی کرده و خارج از چارچوب وظایفش عمل کرده است که اگر من بودم او را اخراج نمی کردم بلکه به تیم های پائین تر می فرستادم.

وی با اشاره به اینکه در هر مقطعی ممکن است بازیکن و سرمربی اختلافاتی با هم داشته باشند افزود: این یک امر طبیعی است که مربی بازیکن را نخواسته یا بازیکن خارج از اختیاراتش عمل می کند این حق مربی است حتی از یک بازیکن آماده هم استفاده نکند و بگوید وی از نظر تاکتیکی به کار من نمی آید.

پیشکسوت فوتبال کشورمان با بیان این مثال که ممکن است در یک بازی مربی به نفرات فیزیکی احتیاج داشته و بازیکنی مانند کریمی که فانتزی بازی می کند را به میدان نفرستد تصریح کرد: به نظر من اگر کریمی اشتباه کرده کار ژوزه همکار بنده هم اشتباه بود که در کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد کریمی پیر است. این جمله را یک آماتور هم نمی گوید مگر کریمی یک شبه پیر شد و یا پرسپولیس بازیکنان پیر دیگری ندارد که ژوزه این صحبت را مطرح کرده است.

وی صحبت هایش را این گونه ادامه داد: بازی ندادن کریمی نیازی به توضیح نداشت این نظر مربی بود از چنین بازیکنی استفاده نکند اما به نظرم صحبت های ژوزه هم اصلا درست نبود.

مایلی کهن افزود: کریمی برای ایران خیلی زحمت کشیده و کشورمان هم متقابلا برای علی کریمی زحماتی کشیده است. این موضوع یک طرفه نیست.

"به نظرم شما می خواستید به نوعی با کریمی مقابله کنید که کار درستی نبود." وی با بیان این موضوع که همه ما عضو یک خانواده بزرگ هستیم و اگر در حیطه وظایفمان عمل کنیم مشکلی پیش نمی آید ادامه داد: اگر شما نبودید من مایلی کهن نمی شدم و یا برعکس. اگر امثال ما نبودیم شماها به ورزشگاه نمی آمدید ما لازم و ملزوم همدیگر هستیم و اگر دنبال پیشرفت هستیم باید مسائل شخصی را کنار بگذاریم.

وی در بخش پایانی این گفتگو در مورد وضعیت همکاری اش با تیم صنعت نفت آبادان اظهار داشت: از همه مسئولان باشگاه صنعت نفت از جمله آقای صالحی مدیرعامل، قائم مقام و اعضای هیئت مدیره باشگاه متشکرم که به من پیشنهاد سرمربیگری صنعت نفت را دادند. ما در ماهشهر با هم گفتگو کردیم و این افتخاری برای من بود که جزو گزینه های سرمربیگری این تیم بودم.

مایلی کهن در پایان گفت: ما صحبت هایمان را انجام دادیم و هر چه خدا بخواهد اتفاق می افتد اینکه وضعیت من چه می شود را از مسئولان این باشگاه سئوال کنید زیرا پس از صحبتی که داشتیم قرار بود آنها پاسخ بدهند که هنوز جوابی به من نداده اند.