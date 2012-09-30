کهگیلویه و بویراحمد محروم نیست بلکه مظلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر یکشنبه در جمع نخبگان و هنرمندان جوان استان افزود: کمبودها و مشکلات در این استان زیاد است اما با این حال پس از انقلاب، اقدامات بزرگی در این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: اگر داشته های امروزمان را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم می بینیم که باید شکر گذار این انقلاب باشیم.

صابری با اشاره با اختصاص 180میلیارد تومان اعتبار عمرانی به این استان گفت: نظام وظیفه خود را در قبال استان انجام داده و اگر نقصانی وجود دارد، ناشی از کم کاری مسئولین است.

وی تصریح کرد: این استان هم اکنون به کارگاه سازندگی تبدیل شده است و مسئولین برای توسعه استان تلاش می کنند.

استاندار استان همچنین با اشاره به مشکلات مختلف جوانان، اظهار داشت: خوشبختانه این استان به سیاستهای استعماری کنترل جمعیت توجهی نکرد و براین اساس جمعیت جوان آن نسبت به سایر استانها بیشتر است.

وی افزود:‌ جوانان این استان هم اکنون مشغول کار و تلاش در عرصه های مختلف هستند.

صابری تصریح کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ساری و جاری باشد، خیلی از مشکلات و معضلات اجتماعی بر طرف می شود.

وی بر نقد دلسوزانه با حفظ وحدت از سوی جوانان تاکید کرد و گفت: جوانان باید مشکلات را بیان کنند و راهکار ارائه دهند.