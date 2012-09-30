فیلم های جشنواره فیلم کوتاه تهران در خرم آباد اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گوهری عصر یکشنبه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: به منظور استفاده علاقمندان به فیلم کوتاه که امکان استفاده از برنامه های بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه در تهران را ندارند، فیلم های این جشنواره به صورت همزمان در خرم آباد نیز نمایش داده می شود.

وی افزود: باکس های بخش مسابقه ملی و تعدادی از بخش جنبی و بین الملل این جشنواره از تاریخ 10 تا 13 مهر ماه جاری به صورت همزمان در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد بر روی پرده می رود.

سرپرست انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لرستان تصریح کرد: در بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران چهار فیلم از فیلمسازان لرستان با عناوین "به کجا چنین شتابان" و "تکانه" ساخته امین کریمی، "کلاس پنجم ب" ساخته میرعباس خسروی نژاد، "آمین" ساخته ناصر ناصرپور و "جرعه های تاریخ" ساخته میکاییل موسوی نیز حضور دارند.

وی یادآور شد: به منظور نشان دادن آثار بیشتر فیلم کوتاه و ظرفیت تولید این بخش از سینما، جشنواره فیلم تهران با عناوینی متنوع، آثار مختلف و متفاوتی از کشورهای مختلف جهان را به نمایش در می آورد.