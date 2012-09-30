به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا عصر امروز یکشنبه و از ساعت 17 با دیدار تیم های ایران و استرالیا در ورزشگاه شهید دستگردی تهران پیگیری شد که در پایان شاگردان علی دوستی مهر موفق شدند حریف خود را با نتیجه 5 بر یک شکست دهند.

در این دیدار که به قضاوت "ماساکی توما" از ژاپن و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر برگزار شد، سعید عزت اللهی(31 - از روی نقطه پنالتی) و رضا کرملاچعب(35) برای ایران گل زدند تا شاگردان علی دوستی مهر نیمه اول را با برتری قاطع به پایان برسانند.

در نیمه دوم بازهم این ایران بود که توپ و میدان را در اختیار داشت و موفق شد توسط محمدرضا بازاج(64) و علی ریگی(80) به دو گل دیگر دست پیدا کند. با زدن چهار گل نوجوانان ایران کمی بی انگیزه شدند که ثمر آن دریافت یک گل در دقایق پایانی بازی بود. با این حال ایران در دقیقه 94 موفق شد توسط رضا کرملاچعب به گل پنجم دست پیدا کند.

شاگردان علی دوستی مهر که در مرحله مقدماتی نیز با اقتدار تیم های لائوس، یمن و کویت را شکست داده بودند، با پیروزی برابر استرالیا به رقابت های جام جهانی 2013 که در امارات برگزار خواهد شد، راه یافتند. ضمن اینکه این تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت های نوجوانان آسیا هم راه پیدا کرد.