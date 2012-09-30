7 ایرانی به بیماری هاری مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیرزادی ظهر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه همایش روز جهانی هاری که به میزبانی استان البرز در موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: سال قبل هفت مورد مبتلا به هاری داشتیم که به پزشک مراجعه نکرده اند.



وی ادامه داد: در روستاها کودکانی بودند که جراحت برداشته بودند و از ترس والدین خود گزش خود را نگفته بودند و همین مسئله سبب بروز علائم بیماری شده بود.



130 هزار حیوان گزیدگی در سال داریم



رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت با بیان اینکه علاوه بر دام ها وحوش هم بیماری ها را منتقل می کنند، اضافه کرد: بالغ 130 هزار حیوان گزیدگی در سال در ایران اتفاق می افتد.



شیرزادی با اشاره به اینکه در هر شهرستان یک مرکز به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات است، اظهار داشت: هم اکنون 600 مرکز در کشور آماده ارائه خدمات 24 ساعته در خصوص بیماری های هاری و واگیردار است.



وی گفت: مهم است که همه خدمات برای پیشگیری رایگان است و این خدمات رایگان در خیلی از کشورها مانند پاکستان و افغانستان رایگان نیست.



رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت تصریح کرد: خوزستان یک مورد، سیستان و بلوچستان دو مورد، گیلان دو مورد و همدان یک مورد ابتلا به هاری گزارش شده است.



90 درصد گزش ها سگ گزیدگی است



شیرزادی با بیان اینکه 90 درصد گزش ها سگ گزیدگی است، اضافه کرد: اکثر گزیدگی سگ های صاحب دار است که اکثرا صاحب آنها را رها کرده اند.

