  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۱

جدول قیمت سکه و ارز/

سکه تمام طرح جدید 1میلیون و 167هزارتومان/ دلار 2972 تومان شد

سکه تمام طرح جدید 1میلیون و 167هزارتومان/ دلار 2972 تومان شد

دلار در پایان ساعات کاری عصر امروز یکشنبه در بازار آزاد تهران نسبت به روز گذشته با 122 تومان افزایش به 2972 تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 و 30 دقیقه عصر امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و 167 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 160 هزارتومان، نیم سکه به 581 هزار تومان، ربع سکه به 291 هزار تومان، سکه گرمی به 154هزار تومان و هر گرم طلای 18عیار به 117هزار تومان رسیده است.

اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: قیمت دلار در بازار آزاد تهران 2972 تومان، یورو 3920 تومان، پوند 4810تومان و درهم 810 تومان اعلام شده است. در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر

نوع ارز قیمت (تومان)
دلار 2972
یورو 3920
پوند 4810
درهم 810
نوع سکه قیمت (هزارتومان)
سکه تمام طرح قدیم  1160000
سکه تمام طرح جدید  1167000
نیم سکه  581000
ربع سکه  291000
1 گرمی  154000
کد مطلب 1708964

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