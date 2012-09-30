سکه تمام طرح جدید 1میلیون و 167هزارتومان/ دلار 2972 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 و 30 دقیقه عصر امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و 167 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 160 هزارتومان، نیم سکه به 581 هزار تومان، ربع سکه به 291 هزار تومان، سکه گرمی به 154هزار تومان و هر گرم طلای 18عیار به 117هزار تومان رسیده است.
اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: قیمت دلار در بازار آزاد تهران 2972 تومان، یورو 3920 تومان، پوند 4810تومان و درهم 810 تومان اعلام شده است. در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:
جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر
|نوع ارز
|قیمت (تومان)
|دلار
|2972
|یورو
|3920
|پوند
|4810
|درهم
|810
|نوع سکه
|قیمت (هزارتومان)
|سکه تمام طرح قدیم
|1160000
|سکه تمام طرح جدید
|1167000
|نیم سکه
|581000
|ربع سکه
|291000
|1 گرمی
|154000
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