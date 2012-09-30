برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز مردم آذربایجان غربی به دنبال اهانت به پیامبر اکرم (ص)

حجت الاسلام عبدالرحیم نیساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال اهانت به پیامبر اکرم (ص) 11 مهر ماه راهپیمایی اعتراض‌آمیزی در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: تحرکات اعتراض آمیز باید در روستاها نیز دنبال شود و نهادهای مسئول نسبت به برگزاری این اعتراضات در روستاها اهتمام ورزند.

نیساری یاد آور شد: راهپیمایی اعتراض‌آمیز از مسیر میدان ولایت فقیه به سوی میدان انقلاب راس ساعت 9:30 آغاز می‌شود.

وی از رسانه‌ها خواست در راستای حضور پرشور مردم در این راهپیمایی اطلاع ‌رسانی دقیق داشته باشند.

نیساری از همه مسلمانان خواست در مقابل این اعمال سخیف ساکت ننشینند چراکه آمریکا و صهیونیسم آخرین نفس‌های خود را می‌کشند و باید به قعر جهنم هلاکت سقوط کنند.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه توهین به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) نشانه‌هایی از اجز و ناتوانی دشمن در مقابل دستاوردهای اسلام است گفت: صهیونیسم با این عمل خود نشان داد چه ‌قدر از همه ‌گیر شدن اسلام در جهان واهمه دارد.

نیساری ادامه داد: وظیفه هر انسانی است که با آگاهی کامل در مقابل شیطنت‌های دشمنان ادیان آسمانی و تخریب مذاهب اسلامی بر اساس عقل و منطق مقابله کرده و رضایت خداوند تبارک و تعالی را جلب کند.