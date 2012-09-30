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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

سلاح ورزی اعلام کرد:

برنامه های اتاق بازرگانی خرم آباد برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

برنامه های اتاق بازرگانی خرم آباد برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به برنامه های اتاق بازرگانی خرم آباد برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، از راه اندازی دفتر دائمی ارتباط صنعت با دانشگاه در اتاق بازرگانی خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی عصر یکشنبه در جلسه تعامل بین بخش خصوصی و دانشگاهها در لرستان با اشاره به عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه گفت: اتاق بازرگانی امسال تغییر فضای تعامل بخش خصوصی و دانشگاه ها را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: در این راستا برای شروع کار دفتر دائمی ارتباط با دانشگاه را در اتاق بازرگانی خرم آباد راه اندازی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به موانع پیش روی ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در دانشگاهها کارهای پژوهشی زیادی انجام می شود ولی متأسفانه کاربردی نیست و در جهت افزایش بهره وری در استان نبوده است.

سلاح ورزی از برگزاری همایش ها و سمینار هایی به صورت فصلی با حضور کارآفرینان برتر کشور خبر داد و گفت: شرکت در این سمینارها و همایشها تا حدود زیادی می تواند دانشجویان را با فضای کار و کارآفرینی آشنا کند و برگزاری چنین سمینارهایی به صورت مشترک با دانشگاهها می تواند بسیار تأثیر گذار باشد.

وی همچنین پیشنهاداتی همچون ایجاد امکان بازدید ادواری از واحدهای تولیدی برای دانشجویان، معرفی مدیران واحدهای صنعتی به دانشگاهها برای گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی، اضافه کردن برخی رشته های کاربردی و مورد نیاز بازار کار در مقطع کاردانی به رشته های دانشگاهها، ارائه اطلاعات و مقالات تخصصی و شرکت در جلسات و کمیسیونهای را مطرح کرد.

کد مطلب 1708967

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