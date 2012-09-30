کتاب گردشگری "شهر دیرینه های پایدار" در مشگین شهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی از این کتاب که عصر یکشنبه و برای اولین بار در زمینه گردشگری و معرفی قابلیتهای آن منتشر می شود، مدیران و مسئولان استانی و محلی حضور داشتند.

این کتاب را محمد پورکریم از نویسندگان این شهرستان در مدت پنج سال و به دو زبان فارسی و انگلیسی به رشته تحریر درآمده است.

کتاب شهر دیرینه های پایدار در 10 فصل با موضوعات مختلف بوده و در این کتاب نویسنده به معرفی بیش از 70 منطقه گردشگری و دیدنی شهرستان مشگین شهر پرداخته است.

آثار طبیعی، باستانی، تاریخی و مذهبی شهرستان مشگین شهر همراه با 300 قطعه تصاویر مربوط به این مناطق از جمله موضوعات کتاب شهر دیرینه های پایدار است.

معرفی محوطه باستانی پیرازمیان، مقبره شیخ حیدر آرمگاه پدر شاه اسماعیل اول، قلعه قهقهه به عنوان زنادان شاهزادگان صفوی، کهنه قلعه میراث تمدن اورارتو، دیوقلعه سی، مناطق طبیعی شامل آبگرمها و مجتمعهای آبدرمانی از جمله قینرچه، شابیل آبشارها و... مناطق معرفی شده در این کتاب است.

این کتاب دارای 174 صفحه بوده و در انتشارات قم با کاغذ گلاسه و بصورت تمام رنگی به چاپ رسیده است.

شهرستان مشگین شهر مهد تمدنهای باستانی در دامنه کوه سبلان به دلیل وجود آثار کهن تاریخی، طبیعی و آبگرمهای متعدد و پتانسیلهای قابل توجه گردشگری همه ساله مسافران بسیار زیادی را به خود جذب می کند.

به گزارش مهر، این شهر با اردبیل مرکز استان 85 کیلومتر فاصله دارد و با قرار گرفتن در ارتفاع 1394 متری از سطح دریا و نزدیکی با کوه 4811 متری سبلان از طبیعتی زیبا و دلنشین و آب و هوایی خنک برخوردار است.

نام قدیمیتر این شهر خیاو میمند و وراوی بوده اما در سال ۶۰۵ میلادی که گرجستان این بخش از ایران را تصرف کرده‌ بود، یکی از امیران گرجی به نام بیشکین، این شهر را به نام خود نام‌گذاری کرد و به مرور زمان با برگزیدن اسم مشکین بر این شهر، تاریخ آن را به سال 1316 ه ش یا حداکثر به دوره حکومت بیشکین گرجی رساندند در حالی که قدمت این شهر به دوره های ما قبل تاریخ و هزاره های اول قبل از میلاد مسیح می رسد.

