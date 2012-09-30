استان تهران رتبه نخست مدرسه سازی کشور/ تعهد 2.5 میلیاردی خیران در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه "مرحوم حاج ولی الله درویشیان" دماوند امروز در حالی افتتاح شدکه در حال حاضر، تنها دو واحد آموزشی در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شهرستان دماوند به صورت دونوبته اداره می ‏شود و از سال تحصیلی آینده با واگذاری پروژه های مسکن مهر به متقاضیان و در صورت عدم احداث واحدهای آموزشی بیشتر، مدارس چندنوبته در مدارس شهرستان دماوند پدیدار می شود.

تعهد دو میلیارد و 500 میلیون تومانی خیران مدرسه ساز در دماوند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند در این مراسم گفت: جمع تعهدات خیران مدرسه ساز شهرستان دماوند در سال 91 حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان است.

سید قاسم حسینی افزود: 20 مدرسه خیرساز با حدود 400 دانش آموز و پنج پروژه با حدود 60 کلاس در حال احداث در سالهای 90 و 91 شهرستان دماوند بوده که توسط خیران فرهیخته و نخبگان معنوی که با خدای خویش معامله کرده اند به آموزش و پرورش هدیه شده است.

وی تعهدات جدید خیران مدرسه ساز در سال 91 را، احداث مدرسه هشت کلاسه توسط خیر"فرپور" در گیلاوند، احداث مدرسه شش کلاسه توسط خیر "احمد طلاچیان" و احداث مدرسه هشت کلاسه در روستای "سربندان" توسط شورای اسلامی روستا و همچنین اهدای زمینی به مساحت 2500 متر مربع توسط "طلاچیان" به منظور احداث مدرسه، اهدای یک واحد مسکونی با دوهزار متر مربع زمین توسط خیری در روستای "وادان" و اهدای زمینی به مساحت شش هزار مترمربع توسط خیر "جعفر امینیان" در شهر کیلان برشمرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند از اجرای طرح مشارکت فرهنگیان در مدرسه سازی و اجرای طرح مشارکت دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مدارس خیرساز با همکاری تشکل های دانش آموزی در سال 91 نیز سخن به میان آورد.

جلب حمایت خیران استانی برای مدرسه سازی ضروری است

فرماندار شهرستان دماوند نیز در این مراسم، جلب حمایت خیران استانی را برای انجام امر خیر و ماندگار مدرسه سازی ضروری دانست و گفت: موفق ترین مجمع خیران کشور، مجمع خیران مدرسه ساز است

علیرضا قاسمی فرزاد با اشاره به عملکرد بنیانگذار این امر خیر افزود: خیر و برکت این رویکرد در تلاش مستمر خیران و اهدای مبلغ حدود دو میلیارد تومان در ابتدای امر از سوی مقام عظمای ولایت و تأمین مبلغ اولیه این حرکت از سوی ایشان است.

وی بیان داشت: آن دو میلیارد تومان بسیاری از جوانان و کودکان این سرزمین را از حضور در کلاس و بهره مندی از دانش برخوردار کرده و باعث جلب میلیاردها تومان از سوی مردم نیکوکاری شده که اموال خود را در راه توسعه و تعالی کشور صرف می کنند.

18 میلیون مترمربع مدرسه سازی از سال 1384

معاون برنامه ریزی استانداری تهران نیز در ادامه این مراسم، از 18 میلیون مترمربع مدرسه سازی از سال 1384 که دولت نهم روی کار آمد تاکنون خبر داد.

نعمت الله ترکی افزود: استان تهران در عرصه مدرسه سازی در کشور رتبه نخست را با احداث حدود 600 هزار مترمربع با اعتبار یکهزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اهداف و برنامه ریزی کشور بر مبنای خودنمایی و به تاراج بردن ثروت سرزمین غنی ایران بود و در مدت 50 سال، ثروت ایرانیان به طور مستقیم در اختیار مستکبران جهانی و ایادی آنان قرار می گرفت.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران یادآور شد: دشمنان تا بن دندان مسلح انقلاب اسلامی ایران پیش بینی کرده بودند که با پیروزی انقلاب و رهبری امام(ره) جایگاه این سرزمین در عرصه های بین المللی و ملی کاملا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: خدمات بسیار ارزنده ای از ابتدای انقلاب در سرزمین ایران روی داده و از سال 84 تاکنون نیز با روی کار آمدن دولتی عدالتخواه، این خدمت رسانی سرعت گرفته است.

ترکی اظهار داشت: وجود پزشکان متخصص، پیشرفت در فناوری اطلاعات، تعالی امور زیربنایی و ساخت و ساز کشور، جایگزینی سریع نیروهای متخصص داخلی به جای متخصصان خارجی و... حاصل تلاش و همت مردم و جوانان کشور اسلامیمان است.

وی اضافه کرد: خادمان این کشور با همت و تلاش خود باید بتوانند اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز سال 1404 و کسب رتبه های ملی و بین المللی را محقق کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران تأکید کرد: فرهنگسازی برای استقرار حاکمیت عدالت و کشوری آباد نیاز به همدلی مردم و مسئولان داشته و راهگشای حل بسیاری از مشکلات پیش روست.