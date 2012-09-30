3.5 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن گیلان استخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری امروز در بازدید از برخی واحدهای صنعتی و معدنی استان افزود: عمده این مواد معدنی شامل شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ آهک، سیلیس، مارن و خاک صنعتی بوده است.

وی همچنین از سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی در بخش صنعت استان در شش ماهه نخست امسال خبرداد و اظهارداشت: این میزان سرمایه گذاری با راه اندازی 79 واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی در استان در طی مدت زمان مزبور محقق و با بهره برداری از این واحدها 850 نفر بطور مستقیم مشغول بکار شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: این واحدها بیشتر در زمینه تولید محصولات غذایی، صنایع فلزی و کانی غیرفلزی بودند.

وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه 79 فقره جواز تاسیس صنعتی نیز در استان صادر شده که روند احداث این طرح ها در حال انجام است.

منتظری اظهارداشت: با اجرای این تعداد طرح صنعتی افزون بر 821 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی و برای هزار و 200 نفر نیز فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین از صدور شش فقره مجوز طرح توسعه در مدت زمان مزبور در استان خبرداد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها ضمن انجام سرمایه گذاری 915 میلیارد ریالی 156 نفر بصورت مستقیم در آنها مشغول بکار خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به دستاوردهای حوزه معادن واکتشافات معدنی در استان افزود: در شش ماهه نخست امسال پنج فقره پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شد که در نتیجه آن افزون بر 13 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این حوزه انجام گرفت.

وی تصریح کرد: با احتساب اشتغال ایجاد شده با صدور پنج فقره پروانه بهره برداری معدنی و 126 فقره مجوز برداشت موقت در این دوره زمانی 435 نفر بطور مستقیم در استان مشغول بکار شدند.

منتطری یادآورشد: صدور پنج فقره پروانه اکتشاف و شش فقره گواهینامه کشف مواد معدنی از دیگر اقدامات حوزه معادن استان در سال جاری بوده است.