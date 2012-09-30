به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در پایان دیدار عصر امروز یکشنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر استرالیا که با برتری 5 بر یک تیم کشورمان به پایان رسید در مورد دلیل حضورش در ورزشگاه به خبرنگار مهر گفت: این یک مسابقه ملی بود و همه وظیفه داریم برای تشویق تیمی از ایران به ورزشگاه بیاییم.

وی در ارزیابی اش از بازی تیم نوجوانان خاطرنشان کرد: تیم ایران امروز خیلی خوب بود و فکر می کنم به نوعی گربه سیاه استرالیا باشد زیرا این تیم را خوب می برد و به جام جهانی صعود می کند. من به مردم ایران تبریک می گویم و پس از آن به مربیان و بازیکنان این تیم که با غیرت و تعصب کار کردند نیز تبریک ویژه ای می گویم.