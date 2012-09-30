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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

نائب رئیس مجلس سودان با رئیس مجلس دیدار کرد

نائب رئیس مجلس سودان با رئیس مجلس دیدار کرد

هجو قسم السید نایب رئیس مجلس سودان در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر اخمیت گسترش روابط پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار لاریجانی با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی مردم دو کشور گفت: مردم و مقامات جمهوری اسلامی ایران تعلق خاطر زیادی به مردم مسلمان سودان داشته و بر گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین تاکید دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری ایران و سودان را یک برنامه از پی طراحی شده با اهداف خاص سیاسی دانست و افزود: باید با توسعه و تقویت مناسبات فیمابین در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و صنعتی با این تحریم‌ها مقابله کرد.
 
لاریجانی در پایان بر اهمیت گسترش ارتباطات پارلمانی میان دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: رشد و توسعه ارتباطات پارلمانی زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم دو کشور و بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های دوستانه در همه عرصه‌ها را فراهم می‌سازد.
 
در ادامه این دیدار هجو قسم السید نایب رئیس مجلس سودان روابط سودان با کشورمان را روابطی خوب و رو به گسترش توصیف کرد و افزود: وجود منابع طبیعی فراوان در سودان و توانایی‌های فنی و تکنولوژی در ایران می‌تواند به گسترش روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
 
وی در پایان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و کشورش، پیام احمد الطاهر رئیس مجلس سودان برای شرکت لاریجانی در کنفرانس آتی کشورهای اسلامی در سودان را تقدیم کرد.
 
کد مطلب 1708978

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