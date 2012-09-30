نائب رئیس مجلس سودان با رئیس مجلس دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار لاریجانی با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی مردم دو کشور گفت: مردم و مقامات جمهوری اسلامی ایران تعلق خاطر زیادی به مردم مسلمان سودان داشته و بر گسترش ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فیمابین تاکید دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری ایران و سودان را یک برنامه از پی طراحی شده با اهداف خاص سیاسی دانست و افزود: باید با توسعه و تقویت مناسبات فیمابین در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و صنعتی با این تحریم‌ها مقابله کرد.

لاریجانی در پایان بر اهمیت گسترش ارتباطات پارلمانی میان دو کشور تاکید و خاطرنشان کرد: رشد و توسعه ارتباطات پارلمانی زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم دو کشور و بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های دوستانه در همه عرصه‌ها را فراهم می‌سازد.

در ادامه این دیدار هجو قسم السید نایب رئیس مجلس سودان روابط سودان با کشورمان را روابطی خوب و رو به گسترش توصیف کرد و افزود: وجود منابع طبیعی فراوان در سودان و توانایی‌های فنی و تکنولوژی در ایران می‌تواند به گسترش روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی در پایان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و کشورش، پیام احمد الطاهر رئیس مجلس سودان برای شرکت لاریجانی در کنفرانس آتی کشورهای اسلامی در سودان را تقدیم کرد.

