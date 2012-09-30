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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

خاکی مطرح کرد:

مهجور ماندن واحد "کارآموزی" در دانشگاه/ بی توجهی به فرصت آشنایی با فضای کار

مهجور ماندن واحد "کارآموزی" در دانشگاه/ بی توجهی به فرصت آشنایی با فضای کار

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد از مهجور ماندن و بی توجهی به واحد کارآموزی در دانشگاهها انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی عصر یکشنبه در جلسه تعامل بین بخش خصوصی و دانشگاهها در لرستان از کم توجهی به واحد "کارآموزی" در برخی دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: این رویه باید از سوی دانشجویان و دانشگاهها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کارآموزی تنها واحدی است که طی آن دانشجویان با فضای کار آشنا می شوند، یدآور شد: متأسفانه به صورت جدی به این واحد درسی توجه نمی شود به طوریکه هدف برخی دانشجویان فقط کسب نمره قبولی از این واحد است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم آباد با تاکید بر اینکه توجه به کارآموزی می تواند تا حدودی به دانشجویان برای کاربردی کردن آموخته ها خود کمک کند، ابراز امیدوای کرد بیش از پیش به این واحد درسی توجه شود.

خاکی همچنین بر ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و یادآور شد: به منظور ایجاد نگاه مثبت در زمینه کاربرد پژوهش در صنعت می توان تعدادی از واحدهای استان را انتخاب و یک طرح تحقیقاتی را به صورت پایلوت اجرا کرد تا واحدهای صنعتی نتیجه یک کار تحقیقاتی واقعی را ببینند و درک کنند.

کد مطلب 1708979

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