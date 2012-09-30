نتایج رقابتهای بانوان در سومین جشنواره فرهنگی ورزشی وقف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رشته آمادگی جسمانی که با حضور 41 ورزشکار در سالن ورزشی طالب آباد انزلی برگزار شد در رده سنی 18 تا 29 سال هاجر گلینی از تهران، محبوبه میرجانی از تهران و مریم آقاجانی از سازمان مرکزی؛ در رده سنی 30 تا 39 سال لیلا صید محمدی از کردستان، صغری گلعلی پور از سازمان مرکزی و فرشته کارگر از مازندران و در رده سنی 40 سال به بالا پری نوروزی از خراسان رضوی، اعظم بهزادپور از سازمان مرکزی و سیده صغری حسینی از قزوین عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته دوومیدانی نیز که با حضور 17 دونده در استادیوم تختی این شهر برگزار شده بود در رده سنی زیر 34 سال مهری خیری زاده از سازمان مرکزی، مریم امانی از قزوین و آمنه زرگر از تهران و در رده سنی بالای 34 سال شیرین جلیلیان از تهران، پروانه ابراهیم زاده از سازمان مرکزی و خدیجه شکری فر از البرز به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در رشته شنا هم که 26 شناگر در استخر زنده یاد شیرازی گردهم آمده بودند در رده سنی زیر 34 سال فردیس فرامرزی از اصفهان، فرنوش دهقان از سازمان مرکزی و سیده کامله طباطبایی از قم و در رده سنی بالای 34 سال زهرا شیرزادی از همدان، مهین طرلان زاده از سازمان مرکزی و نرگس پوستین از سازمان مرکزی عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در رشته پینگ پنگ هم پس ازرقابت 14 تنیس باز در سالن پینگ پونگ آموزشکده فنی شهید خداوردی انزلی زهرا مختاری از سازمان مرکزی، فاطمه پرنده از اصفهان و فاطمه وثوق از سازمان مرکزی اول تا سوم شدند.

و در رشته تیراندازی هم که با شرکت 25 نفر در سالن تیراندازی رشت برگزار شد، در قسمت تفنگ بادی زینب جعفری از البرز اول، سمیه قبادی از سازمان مرکزی دوم و محبوبه شیرزاد از تهران سوم شدند و در قسمت طپانچه هم شهناز اسدی از زنجان، سیده مریم سکاکی از البرز و فرشته شریفیان از مازندران نفرات برتر شناخته شدند.