مشکل بیمه کارکنان شورای های حل اختلاف مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی عصر یکشنبه در چهارمین همایش سراسری اعضای شورای های حل اختلاف آذربایجان غربی افزود: استخدام کارکنان شورای های حل اختلاف نیز از مهمترین مسائلی است که قوه قضائیه با جدیت پی گیری می کند.

وی ادامه داد:متوسط سطح تحصیلات کارکنان شوراهای حل اختلاف بالاتر از متوسط سایر دستگاه های قضایی است به طوریکه در زمان حاضر 70 درصد کارکنان این شوراها دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند.

رئیس امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه رسالت بزرگ شوراهای حل اختلاف تبعیت از معصومین(ع) و تلاش برای حل مشکلات مردم است گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف باید در مسیری حرکت کنند که بتوانند رضای الهی و خشنودی مردم را فراهم کنند.

احمدی میانجی ادامه داد : برقراری صلح میان افراد و حاکم ساختن امنیت و آرامش در خانواده ها نه تنها انسان های بی شماری را از مشکلات حبس و تعزیر نجات می دهد، از گرفتار شدن خانوادها به فقر و بی سرپرستی نیز جلوگیری می کند.

وی نبود سرپرست بر بالای خانواده ها را یکی از عوامل مهم بروز ناهنجاری در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی پدر خانواده ای راهی زندان شده و یا به جرم قتل قصاص می شود کانون خانواده ها از هم پاشیده و هزینه های زیادی را برای جامعه به وجود می آورد.

حجت الاسلام میانجی حل مشکلات کارکنان این مجموعه و پرداخت حقوق و بدهی های آنان را در اسرع وقت وظیفه بزرگ مسوولان قضایی دانست و قول مساعد داد مشکلات فراروی این قشر زحمت کش در آینده ای نزدیک حل می شود.

علت اصلی افزایش پرونده های قضایی، غفلت از آموزه های اخلاقی، دینی و اسلامی است

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه بداخلاقی و عدم گذشت در دعاوی و اختلافات میان افراد، جامعه را به فرسودگی و زوال سوق می دهد گفت: علت اصلی افزایش پرونده های قضایی، غفلت از آموزه های اخلاقی، دینی و اسلامی است.



وحید جلال زاده با اشاره به حدیثی از پیامبر عشق و رحمت در خصوص اهمیت رعایت اخلاقیات در جامعه گفت: با اخلاق مداری و ساری و جاری شدن محبت در جامعه، می توان بسیاری از مشکلات و اختلافات را رفع کردو این نکته ای است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.

وی به رابطه مستقیم اخلاق مداری و کاهش حجم پرونده های قضایی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها اشاره کرد و افزود: تاکیدات اسلامی بر رعایت اخلاقیات، داروی شفابخش این دین مترقی برای پیمودن مسیر صلح و سازش در جامعه است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به تلاش های کمیسیون اجتماعی مجلس در رفع مشکل تعلق بیمه به کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: با تلاش های انجام شده در مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشکل بیمه اعضای شوراهای حل اختلاف در آینده رفع خواهد شد.

در پایان این مراسم با حضور مقام عالی استان از اعضای نمونه شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.