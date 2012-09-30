اعتمادسازی میان دو حوزه تولید و پژوهش ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز پروانه در جلسه تعامل بین بخش خصوصی و دانشگاهها در لرستان از عدم اعتماد بین بخش خصوصی و بخش تحقیقات ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه نه بخش خصوصی به تحقیقات اعتماد می کند و نه بخش تحقیقات بخش خصوصی را هم گام با خود می داند.

وی از تصمیم اتاق بازرگانی خرم آباد برای ایجاد دفتر ارتباط با دانشگاه تقدیر کرد و گفت: این اقدام اتاق حرکتی به سوی گریز از معضل یاد شده میان بخش تولید و پژوهش است و حتی اگر تدریجی هم باشد به طور قطع به نتیجه خواهد رسید.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برای تداوم این حرکت پیشنهاد داد مسئولین ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه و اتاق بازرگانی یک روز در هفته جابجا شوند تا با فضای کاری یکدیگر بیشتر و بهتر آشنا شوند.

پروانه همچنین از محدودیت اعتبارات پژوهشی انتقاد کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته به طور معمول محدودیتی برای اعتبارات پژوهشی وجود ندارد و در مقابل یک اعتماد متقابل بین پژوهشگر و بخش خصوصی وجود دارد.

بهروز حیدری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرم آباد نیز در این جلسه گفت: با تعامل و همفکری نیازها و اولویت های پژوهشی استان باید در دفتر ارتباط با صنعت بازرگانی شناسایی شود تا خروجی پژوهش ها مؤثرتر باشد.

مرتضی هادی پور دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خرم آباد نیز پژوهش را به یک خیابان دو طرفه تشبیه کرد و گفت: چنانچه پژوهشها منطبق بر نیازهای تولید باشد نفع آن هم به پژوهشگر و هم به واحدهای تولیدی می رسد.

وی از دانشگاه محور بودن برخی پژوهش ها انتقاد کرد و گفت: پژوهش بایستی با کار میدانی انجام شود نه اینکه به طور صرف به مطالعاتی در کتابخانه ها و سایت های علمی خلاصه شود.

هادی پور همچنین خواستار استمرار این جلسات شد و از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد خواست برای شروع تعاملات با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اساتید خود را برای شرکت در کمیسیون های مختلف اتاق معرفی کند.