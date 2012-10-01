97 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد

محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از راهای انتقال تب کریمه کنگو از طریق کنه است، اظهار داشت: در سال گذشته 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد.
وی ادامه داد: تب کریمه کنگو در دام علائم ندارد و از کنه منتقل می شود ذبح غیر مجاز و غیربهداشتی یکی عوامل انتقال آن است.
سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود
وی افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود.
رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت ادامه داد: سرم ضد هاری نیز از خارج ایران تامین می شود که 10 تا 15 میلیارد تومان هزینه واکسن و سرم می دهیم.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت گفت: 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی طی سال گذشته در کشور گزارش شده است.
محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از راهای انتقال تب کریمه کنگو از طریق کنه است، اظهار داشت: در سال گذشته 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد.
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