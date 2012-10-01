97 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد

محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از راهای انتقال تب کریمه کنگو از طریق کنه است، اظهار داشت: در سال گذشته 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد.



وی ادامه داد: تب کریمه کنگو در دام علائم ندارد و از کنه منتقل می شود ذبح غیر مجاز و غیربهداشتی یکی عوامل انتقال آن است.



سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود



وی افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود.



رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت ادامه داد: سرم ضد هاری نیز از خارج ایران تامین می شود که 10 تا 15 میلیارد تومان هزینه واکسن و سرم می دهیم.

