  1. استانها
  2. البرز
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۸

طی سال گذشته/

97 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت گفت: 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی طی سال گذشته در کشور گزارش شده است.

محمدرضا شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از راهای انتقال تب کریمه کنگو از طریق کنه است، اظهار داشت: در سال گذشته 97 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو و 11 مورد فوتی در کشور گزارش شد.

وی ادامه داد: تب کریمه کنگو در دام علائم ندارد و از کنه منتقل می شود ذبح غیر مجاز و غیربهداشتی یکی عوامل انتقال آن است.

سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود

وی افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون دوز واکسن از خارج خریداری می شود.

رئیس اداره بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت بهداشت ادامه داد: سرم ضد هاری نیز از خارج ایران تامین می شود که 10 تا 15 میلیارد تومان هزینه واکسن و سرم می دهیم.
 

کد مطلب 1708985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها